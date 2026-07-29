Vecinos de los barrios Matadero y Parque se reunieron durante la tarde de este miércoles 29 en la esquina de Almafuerte y Storni para reclamar por los desbordes cloacales y los fuertes olores que afectan al sector. En ese marco, Carlos Olivera, vecino del lugar, sostuvo que el problema lleva décadas sin una solución definitiva y pidió respuestas urgentes ante una situación que, según afirmó, impacta en la calidad de vida de los vecinos y en la comunidad educativa de la zona.

Los reclamos se concentraron en la intersección de Almafuerte y Storni, donde vecinos manifestaron su preocupación por el estado del canal y el fuerte olor proveniente de los líquidos cloacales.

Carlos Olivera sostuvo que el problema no es nuevo y recordó que las dificultades con la planta depuradora existen desde hace muchos años. Incluso señaló que, por su experiencia laboral, conoció de cerca el funcionamiento de las instalaciones.

«Este problema viene existiendo desde hace muchos años. Nunca hubo alguien que la hiciera funcionar como correspondía», afirmó.

Según explicó, el crecimiento de la ciudad hizo que la infraestructura quedara desbordada y cuestionó que, en lugar de resolver el origen del inconveniente, se opte por desviar los líquidos hacia otros sectores.

En ese sentido, expresó su preocupación porque esa situación afecta a establecimientos educativos cercanos, entre ellos la Escuela Federico Brandsen y un jardín de infantes ubicado en las inmediaciones.

«Es más fácil venir, poner un desagote y tirar las porquerías a un canal donde va a perjudicar una escuela primaria, una secundaria y un jardín. Eso es vergonzoso», sostuvo.

Olivera también remarcó que el reclamo de los vecinos se intensificó luego de que, según indicó, se desviara agua desde la zona de Almafuerte y Rojas hacia ese sector mediante un bypass.

Para el vecino, la solución no pasa por trasladar el problema de un lugar a otro, sino por realizar las obras necesarias para resolverlo de manera definitiva. Además, pidió que los distintos organismos involucrados asuman responsabilidades y den respuestas concretas.

«Todos los meses los vecinos pagan sus impuestos y queremos recibir un servicio como corresponde», expresó durante la entrevista.

Finalmente, insistió en que la situación representa un riesgo sanitario para quienes viven en el barrio, especialmente para los adultos mayores y para los niños que concurren a los establecimientos educativos cercanos, y reclamó que se actúe antes de que las consecuencias sean mayores.

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