¿Sentís que el celular, la computadora o la tablet tienen más funciones de las que aprovechás? Con Movimiento Yo Puedo podés aprender de manera simple, práctica y personalizada, sin importar tu edad ni tus conocimientos previos. Las clases se adaptan a lo que vos necesitás aprender y se dictan a domicilio.
💻 Movimiento Yo Puedo
Clases personalizadas sobre tecnología
Aprendé a utilizar la tecnología de una forma sencilla, práctica y adaptada a tus necesidades.
Las clases están pensadas para personas de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores.
¿Qué podés aprender?
- 📱 Manejo del celular.
- 💻 Uso de computadoras y notebooks.
- 📲 Tablets.
- 🏦 Home Banking (Banco Provincia, Nación y otros).
- 💳 Mercado Pago y billeteras virtuales.
- 📧 Correo electrónico.
- 📷 WhatsApp, Facebook, Instagram y redes sociales.
- 🌐 Trámites online.
- 🔒 Seguridad digital y prevención de estafas.
- 🤖 Inteligencia Artificial y nuevas herramientas.
✔ Vos decidís qué querés aprender.
✔ Sin depender de nadie.
Información
👩🏫 Daniela Grassi Cúpparo
🏠 Clases a domicilio.
👥 Precios especiales para clases grupales.
📞 WhatsApp: 2223 534003
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