¿Sentís que el celular, la computadora o la tablet tienen más funciones de las que aprovechás? Con Movimiento Yo Puedo podés aprender de manera simple, práctica y personalizada, sin importar tu edad ni tus conocimientos previos. Las clases se adaptan a lo que vos necesitás aprender y se dictan a domicilio.

💻 Movimiento Yo Puedo

Clases personalizadas sobre tecnología

Aprendé a utilizar la tecnología de una forma sencilla, práctica y adaptada a tus necesidades. Las clases están pensadas para personas de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores.

¿Qué podés aprender?

  • 📱 Manejo del celular.
  • 💻 Uso de computadoras y notebooks.
  • 📲 Tablets.
  • 🏦 Home Banking (Banco Provincia, Nación y otros).
  • 💳 Mercado Pago y billeteras virtuales.
  • 📧 Correo electrónico.
  • 📷 WhatsApp, Facebook, Instagram y redes sociales.
  • 🌐 Trámites online.
  • 🔒 Seguridad digital y prevención de estafas.
  • 🤖 Inteligencia Artificial y nuevas herramientas.
✔ Vos decidís qué querés aprender.
✔ Sin depender de nadie.

Información

👩‍🏫 Daniela Grassi Cúpparo

🏠 Clases a domicilio.

👥 Precios especiales para clases grupales.

📞 WhatsApp: 2223 534003

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