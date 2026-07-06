Aprendé a utilizar la tecnología de una forma sencilla, práctica y adaptada a tus necesidades. Las clases están pensadas para personas de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores.

¿Qué podés aprender? 📱 Manejo del celular.

💻 Uso de computadoras y notebooks.

📲 Tablets.

🏦 Home Banking (Banco Provincia, Nación y otros).

💳 Mercado Pago y billeteras virtuales.

📧 Correo electrónico.

📷 WhatsApp, Facebook, Instagram y redes sociales.

🌐 Trámites online.

🔒 Seguridad digital y prevención de estafas.

🤖 Inteligencia Artificial y nuevas herramientas.

✔ Vos decidís qué querés aprender.

✔ Sin depender de nadie.