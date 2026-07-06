La capacitación será virtual, comenzará el 22 de julio y estará a cargo del profesor Martín Aboaf. Los interesados ya pueden anotarse de manera online o de forma presencial en la Oficina de Educación.

Foto publicada por la página Expertosis.

Ya se encuentra abierta la inscripción para el curso Gestión Operativa y Financiera con Excel, una propuesta de formación que se desarrollará de manera virtual e incorporará una introducción al uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al ámbito laboral.

La capacitación está orientada a quienes deseen adquirir conocimientos para organizar y analizar información con Excel, elaborar presupuestos y optimizar procesos administrativos. Además, los participantes aprenderán a utilizar herramientas de inteligencia artificial que hoy son cada vez más requeridas en distintos entornos de trabajo.

El curso estará a cargo del profesor Martín Aboaf y las clases se dictarán todos los miércoles a las 19:00, a partir del 22 de julio.

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción de manera online o acercarse personalmente a la Oficina de Educación, ubicada en Sáenz Peña n° 676, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 13:00.

📚 Inscripciones abiertas Gestión Operativa y Financiera con Excel Clases virtuales con introducción a la Inteligencia Artificial.



Aprendé a utilizar Excel para organizar y analizar información, elaborar presupuestos y optimizar procesos administrativos. Además, incorporá herramientas de IA aplicadas al trabajo y desarrollá habilidades cada vez más demandadas para mejorar tus oportunidades laborales. 👨‍🏫 Profesor: Martín Aboaf 📅 Inicio: 22 de julio 🕖 Días y horario: Miércoles – 19:00 hs 💻 Modalidad: Virtual Hacé click acá e inscribite También podés inscribirte personalmente en la Oficina de Educación, ubicada en Sáenz Peña 676, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 hs.

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