En un emotivo acto encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, el Municipio hizo entrega de las llaves y formalizó la adjudicación de las casas recuperadas del Barrio Empalme, permitiendo que nuevas familias comiencen una nueva etapa con el acceso a su hogar.

Durante la jornada, las familias beneficiarias firmaron las actas de posesión y los contratos de adjudicación, culminando un proceso que les permitirá acceder a una solución habitacional definitiva, en el marco de las políticas municipales de acceso al hábitat.

Cabe recordar que las viviendas adjudicadas tienen el carácter de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, por lo que los beneficiarios no pueden ser titulares de otra propiedad y deben destinar el inmueble a residencia habitual de su grupo familiar, conforme a las condiciones establecidas por los programas de acceso al hábitat.

Las unidades habitacionales habían sido recuperadas por el Municipio luego de constatar incumplimientos contractuales por parte de sus anteriores adjudicatarios. Tras ese procedimiento administrativo, las viviendas fueron reincorporadas a los programas municipales de acceso a la vivienda, garantizando que puedan ser destinadas a quienes realmente las necesitan.

Estos requisitos buscan asegurar el cumplimiento de la finalidad social con la que fueron construidas las viviendas y garantizar que las soluciones habitacionales lleguen efectivamente a familias con una necesidad real de acceder a una casa propia.

«La recuperación de viviendas que no cumplen con su función social nos permite seguir construyendo un San Vicente más justo, donde las oportunidades lleguen a quienes realmente las necesitan», destacó el jefe comunal.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp