La eliminación de la LINTI como trámite independiente es la principal modificación. Los cambios alcanzan a las licencias profesionales interjurisdiccionales de las categorías C, D y E, mientras que quienes trabajan únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires no deberán realizar nuevos procedimientos.

Desde este lunes 6 de julio entraron en vigencia modificaciones en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir profesionales, a partir del Convenio Específico de Delegación de Facultades firmado entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aprobado por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 3153/25.

Los cambios alcanzan a las licencias de las categorías C, D y E con carácter interjurisdiccional, destinadas a conductores que realizan transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias.

La principal novedad es que la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) dejó de existir como trámite independiente. A partir de ahora, las habilitaciones que otorgaba ese registro quedaron incorporadas a la Licencia Nacional de Conducir, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos y concentrar toda la documentación en un único documento.

Las licencias profesionales de carácter jurisdiccional, que habilitan a conducir únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires, no tendrán modificaciones. En cambio, quienes necesiten una licencia profesional interjurisdiccional deberán cumplir con los nuevos requisitos establecidos en el convenio.

En esos casos, las capacitaciones, evaluaciones y exámenes teóricos y prácticos estarán a cargo de prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Una vez aprobadas esas instancias, el trámite podrá completarse en el centro de emisión de licencias correspondiente.

Desde el área también aclararon que el resto del sistema de licencias continuará funcionando de la misma manera. Las licencias ya emitidas conservarán su vigencia, los trámites seguirán realizándose de forma presencial y continuarán emitiéndose las boletas CENAT y CEPAT, además del cobro de la tasa municipal. Asimismo, la licencia física seguirá siendo el único documento válido para circular dentro de la provincia de Buenos Aires.

Por último, explicaron que estas modificaciones responden a la delegación de facultades realizada por la Nación a las provincias en materia de transporte interjurisdiccional. En ese sentido, la Dirección Provincial trabaja para adaptar los centros de emisión al nuevo sistema, procurando que los cambios tengan el menor impacto posible sobre el funcionamiento habitual y manteniendo los estándares de capacitación y evaluación vigentes en todo el país.

Quienes tengan consultas o necesiten más información podrán acercarse a la sede de la Dirección de Licencias de Conducir de Olavarría, ubicada en San Martín 2522, donde también se encuentra disponible el listado de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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