La capacitación otorga puntaje docente y propone herramientas teórico-prácticas para incorporar la educación ambiental en las aulas.

Se encuentra abierta la inscripción para el Curso de Educación Ambiental: «Saberes teórico-prácticos para pensar el aula», una propuesta de formación orientada a docentes que busca brindar recursos, estrategias y herramientas para incorporar la educación ambiental en las prácticas pedagógicas.

La capacitación forma parte del programa Generación 3R y cuenta con puntaje docente, en el marco de la Resolución 2373/09. El encuentro se llevará a cabo el viernes 17 de julio a las 18:00 en el Museo y Archivo Histórico local.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible a través del enlace publicado en las historias o en la biografía de las redes sociales de la organización. Para obtener más información, los interesados también pueden acercarse a la Oficina de Educación, ubicada en Sáenz Peña n° 676.

Inscribite para participar de la capacitación Hacé click acá para llenar el formulario

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