El presidente del HCD sostuvo que el problema es político y afirmó que buscan involucrar a la Provincia para encontrar una salida.

La polémica generada por sus declaraciones durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante llevó a Daniel Caraballo a salir a aclarar el sentido de sus palabras y a profundizar su postura sobre la crisis que atraviesa la planta depuradora.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el presidente del cuerpo legislativo reconoció que su ejemplo del Lysoform fue desafortunado, aunque insistió en que el foco del debate no debe estar en los olores sino en el colapso del sistema cloacal. «Si realmente vos creés que estoy convencido de eso, yo también estaría muy enojado conmigo mismo», respondió al ser consultado por la frase que despertó fuertes críticas. Caraballo explicó que se trató de «una expresión irónica» dirigida al debate que mantenían los concejales en el recinto.

No obstante, admitió que el contexto no fue el adecuado. «Cuando la gente está muy preocupada y muy enojada por el tema, eso no suena como irónico. Capaz que en ese caso fue desacertado mi ejemplo», reconoció. Según explicó, el objetivo de su intervención era remarcar que «el olor no es el problema, sino la consecuencia. El verdadero problema es el no funcionamiento de la planta depuradora», cuestionando que la discusión política estuviera centrada únicamente en los malos olores.

👉 Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades

UN PROBLEMA QUE AFECTA A TODA LA CIUDAD

Durante la entrevista, Caraballo describió un panorama complejo del sistema cloacal de Brandsen y aseguró que las consecuencias exceden ampliamente a los barrios más afectados por los olores. «Hoy, a esta hora, no está funcionando la planta depuradora y esto genera consecuencias realmente tristísimas para toda la comunidad», afirmó.

Como ejemplo, mencionó que el colector troncal sufrió una nueva obstrucción y relató situaciones que viven diariamente numerosos vecinos. «El problema lo tiene el vecino que cuando tira la descarga del inodoro le sale por la rejilla, o el que termina de lavar los platos y los líquidos vuelven por la cámara séptica porque la cañería hacia la planta no está funcionando», describió.

Caraballo también hizo referencia a un nuevo inconveniente registrado en el sistema cloacal, esta vez en la zona de Almafuerte y Rojas, donde se produjo una obstrucción en el colector troncal que transporta los efluentes cloacales desde distintos sectores de la Ciudad hacia la planta depuradora. Según explicó, la situación se agravó porque el personal encargado de la intervención no contaría con la totalidad de los planos de la red, lo que dificulta localizar las cámaras de inspección necesarias para realizar las tareas.

«Hoy el troncal se tapó directamente. Creo que se va a romper porque no encuentran la cámara; algún suspicaz escondió el plano y no aparece», manifestó. El presidente del Concejo agregó que esta situación provoca el desborde de líquidos cloacales en la vía pública y afecta a vecinos de la zona, quienes incluso sufren el retorno de los desechos dentro de sus viviendas debido al colapso del sistema.

EL ROL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Consultado sobre qué puede hacer el Concejo frente a esta situación, Caraballo aclaró que el cuerpo legislativo no tiene funciones ejecutivas y rechazó la idea de que los concejales deban elaborar soluciones técnicas. «El Concejo Deliberante no es ejecutor. Nosotros no tenemos por qué saber si una bomba es de cinco o de quince HP porque no somos quienes la vamos a instalar», sostuvo.

En cambio, explicó que la propuesta consensuada entre los distintos bloques consiste en convocar a las áreas competentes del Gobierno bonaerense para que intervengan en la problemática.«Entre todas las fuerzas políticas queremos llamar a las tres áreas de la Provincia que tienen injerencia directa y reclamarles que conozcan la magnitud del problema que tenemos», señaló.

«EL PROBLEMA ES POLÍTICO»

A lo largo de la entrevista, Caraballo apuntó contra todas las fuerzas políticas y cuestionó la falta de acuerdos para conseguir los recursos necesarios. «Hoy estamos frente a un gran problema donde el Municipio tiene que buscar una solución a una situación que viene de hace muchos años», afirmó.

En ese sentido, aseguró que el principal obstáculo es económico. «La solución es con dinero y mucho dinero», recordó, citando incluso declaraciones previas del intendente. Sin embargo, fue aún más contundente al evaluar el panorama actual. «Cuando un problema tiene solución deja de ser un problema. En este caso yo hoy no le estoy viendo la solución», expresó.

Según explicó, la recuperación de la planta demandaría una inversión estimada entre 150 y 200 millones de pesos solo para el saneamiento. «La planta tendría solución si aparecen esos recursos, pero quienes tienen el dinero no están dispuestos a aportarlo», afirmó. Para Caraballo, allí radica el trasfondo del conflicto. «El problema es político y cuando la gente se enoja con la política, hasta me atrevo a decir que tiene razón», manifestó.

Finalmente, valoró la propuesta impulsada por Vecinalismo por Brandsen para gestionar una audiencia con el gobernador bonaerense y consideró que todas las fuerzas políticas deberían trabajar en conjunto para conseguir el financiamiento necesario. «Tenemos que ir todos a buscar esos recursos. Mientras cada uno siga haciendo su mezquindad política, el problema va a seguir estando», concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp