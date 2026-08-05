Cronograma y tarifas de los servicios desde y hacia Brandsen. Datos brindados por la empresa.

Cronograma y tarifas de los servicios de Unión Platense desde y hacia Brandsen, con información oficial brindada por la empresa y permanentemente actualizada. Los horarios rigen desde el lunes 3 de agosto; los valores de los servicios se actualizaron el miércoles 5 de agosto.

En tanto, desde Unión Platense recuerdan a los usuarios que la venta de pasajes, es con hasta 7 días de anticipación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tendrán prioridad los servicios con 30 minutos de proximidad, por lo que podría demorarse la venta de boletos para otros horarios o días. Un dato para tener en cuenta y evitar esperas innecesarias.

Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,
si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo

🚌 Horarios de Unión Platense
Vigentes desde el lunes 3 de agosto de 2026
Compartimos los horarios vigentes informados por UP.

Brandsen – La Plata

Lunes a viernes
Ida Vuelta
6:156:25
6:207:40
6:4510:00
6:46*10:50
7:0012:00
8:0013:00
9:0014:00
11:3015:10
11:4516:10
13:1017:00
14:3018:15
16:3018:30*
18:1019:40
19:4020:00
20:40**21:30
Sábado
Ida Vuelta
7:008:00
8:4010:00
11:1512:00
12:4513:10
13:35*14:30
15:4017:00
18:0018:10*
19:1520:20
Domingo
Ida Vuelta
9:058:00
13:0011:20
15:5012:20
18:4114:40
18:4217:10
19:30*18:10*
21:0020:20
* Parada en las vías (Ruta Provincial 215 y Juan Cavagnis).

Brandsen – Ranchos

Lunes a viernes
IdaVuelta
8:005:30
13:2512:50
16:2017:00
21:30
Sábado
IdaVuelta
9:156:15
13:257:50
15:3512:00
21:3017:00
Domingo
IdaVuelta
13:3018:05
21:3020:20

Brandsen – Gral. Belgrano

Lunes a viernes
IdaVuelta
8:005:50
13:2511:50
21:3016:00
Sábado
IdaVuelta
9:156:50
13:2511:20
21:3016:00
Domingo
IdaVuelta
13:3017:05
21:3019:30

Brandsen – Bonnement

Lunes a viernes
IdaVuelta
8:0012:00
13:2516:10
Sábado
IdaVuelta
9:157:00
13:2516:10
Domingo
IdaVuelta
13:3017:15

Brandsen – Villanueva

Lunes a viernes
IdaVuelta
8:0012:10
13:2516:20
Sábado
IdaVuelta
9:157:15
13:2516:20
Domingo
IdaVuelta
13:3017:25

Acc. Brandsen – Olavarría

Lunes a viernes
IdaVuelta
19:102:10
Sábado
IdaVuelta
19:108:55
Domingo
IdaVuelta
19:1015:00

Acc. Brandsen – Las Flores

Lunes a viernes
IdaVuelta
19:104:45
Sábado
IdaVuelta
19:1011:30
Domingo
IdaVuelta
19:1017:30

Acc. Brandsen – Monte

Lunes a viernes
IdaVuelta
19:105:55
Sábado
IdaVuelta
19:1012:40
Domingo
IdaVuelta
19:1018:40

Brandsen – Loma Verde

Lunes a viernes
IdaVuelta
16:205:55
Sábado
Domingo

Acc. Brandsen – Loma Verde Crz.

Lunes a viernes
IdaVuelta
19:106:25
Sábado
IdaVuelta
19:1013:15
Domingo
IdaVuelta
19:1019:10
🚌 Tarifas de Unión Platense
Vigentes desde el miércoles 5 de agosto
Compartimos los nuevos cuadros tarifarios informados por UP con origen/destino Brandsen.

Cuadro Tarifario General

Destino / Recorrido Tarifa
La Plata $4.600
Olmos $3.200
Loma Verde $3.300
Ranchos $5.000
Villanueva $7.100
Gral. Belgrano $7.600
Monte $10.100 / $12.600
Las Flores $17.200 / $21.450
Azul $30.000 / $33.000
Olavarría $36.150 / $40.750
* Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores.
¿Tenés alguna duda o necesitás realizar una consulta?
✉️ Contactarse con Unión Platense

Horarios de atención de boletería

Lunes a viernes 06.15 a 19.10
Sábado 06.45 a 19.15
Domingo 12.30 a 18.45

 

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45 COMENTARIOS

    • Con certificado de discapacidad no, pero con el CUD podés tramitar el pase libre de movilidad, es una tarjeta del ministerio de transporte. Si tenés oportunidad de ir a La Plata a la oficina del Ministerio, te lo hacen en el momento, sino en la oficina de Desarrollo Social local, aunque ahí suele demorarse un tiempo. Para subir en cualquier parada, basta con mostrar la tarjeta. Para sacar pasaje en boletería vas con fotocopia de DNI y del Pase. Saludos.

  22. hola mi nombre es ana . queria saber c.ual es el precio del viaje desde bransen hasta gral belgrano. me confirman el horario que sale desde bransen a las 8,10hs
    viajaria en la semana a fines de abril y el regreso sera 16,10′

  26. No publiquen los horarios si no están actualizados, hacen perder tiempo a la gente. Son el único medio donde lo comparten y lo hacen mal. Por favor chequeen porque no todos coinciden

    • Romina, son los horarios de invierno que nos paso la empresa, los publicados. Actualizamos siempre que nos envían los nuevos datos, desde hace 15 años! si en alguna oportunidad alguno no coincide te pedimos disculpas pero nos manejamos con los cambios que envía la empresa, como estos que nos enviaron por las vacaciones de invierno

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