El mismo será a partir del próximo lunes en el edificio de la Escuela Secundaria 1.
La Comuna invita a formar parte de una nueva edición del taller de Lengua de Señas, una herramienta fundamental para construir una comunidad más inclusiva y empática. El mismo, bajo el lema «Nuestras manos son las voces de otros» se desarrollará a partir del lunes 10 de agosto de 18 a 20 en el Salón de Actos de la Escuela Secundaria 1 -Paso y Alberti-.
El objetivo de este taller “es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades básicas del lenguaje de señas, promoviendo la comunicación inclusiva entre personas sordas y oyentes”.
A su vez, agregaron que se busca sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad y fomentar el respeto por la diversidad lingüística y cultural, contribuyendo así a una sociedad más equitativa y empática.
Inscripciones, haciendo click acá. Para más información, dirigirse a la Oficina de Educación -Av. Sáenz Peña N°676-.
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