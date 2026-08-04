Elegir un Seguro de Auto no debería ser un dolor de cabeza, pero muchas veces terminamos postergando la decisión o eligiendo mal por cosas que «escuchamos por ahí». Circulan un montón de creencias sobre coberturas, precios y trámites que no siempre son ciertas. Repasemos las más comunes para que puedas asegurar tu auto con información real, no con rumores.

Mito: «El seguro todo riesgo siempre es carísimo»

Es una de las ideas más instaladas, pero no siempre es así. El costo de una póliza depende de variables como el modelo del auto, tu zona de circulación, tu historial y la compañía elegida. En muchos casos, la diferencia entre un seguro de terceros completo y uno todo riesgo es menor de lo que se cree, y la tranquilidad que da tener cobertura total (choques, robo, incendio) suele justificar ampliamente la inversión.

Mito: «Si no tengo accidentes, no necesito estar bien cubierto»

Nadie maneja pensando en tener un siniestro, pero el seguro no es solo para cuando chocás vos: te cuida también frente a terceros, robos, granizo o daños que no dependen de tu manejo. Un seguro de auto bien elegido te cuida de imprevistos que están totalmente fuera de tu control.

Mito: «Todos los seguros de auto son iguales»

Falso. Cada compañía define de manera distinta qué cubre, con qué franquicia, en qué plazos se indemniza y qué servicios adicionales incluye (auto sustituto, asistencia mecánica, cristales, etc.). Comparar coberturas (no solo precios) es la única forma de saber si estás bien.

Verdad: la franquicia influye directamente en tu cuota

La franquicia es el monto que pagás de tu bolsillo en caso de siniestro antes de que se active la cobertura. A mayor franquicia, generalmente menor es el costo de la póliza, y viceversa. No hay una opción «mejor» en absoluto: depende de cuánto estés dispuesto a asumir en caso de imprevisto versus cuánto querés pagar todos los meses.

Mito: «Declarar accesorios o modificaciones en el auto solo sirve para pagar más»

En realidad, declarar accesorios, gnc, alarmas o cualquier modificación cuida tu inversión. Si no los declarás y necesitás hacer uso del seguro, esos elementos pueden no estar cubiertos al momento del siniestro. Vale más ser transparente desde el inicio que tener sorpresas cuando más lo necesitás.

Verdad: el proceso de contratación puede ser 100% digital

Otro mito frecuente es pensar que asegurar el auto implica trámites eternos, papeles y esperas. Hoy, elegir y contratar un seguro de auto puede hacerse online, de forma simple y rápida, sin perder tiempo ni resignar el asesoramiento que necesitás para tomar una buena decisión.

Mito: «Cambiar de seguro es complicado»

Muchas personas se quedan con la misma compañía por años solo por evitar el trámite de cambiar, aunque no estén conformes con el servicio o el precio. La realidad es que migrar de seguro es mucho más sencillo de lo que parece, y muchas veces te permite acceder a mejores condiciones sin resignar cobertura.

La clave: informarte antes de elegir

Más allá de los mitos, lo importante es entender qué necesitás realmente: cómo usás tu auto, en qué zona circulás, y qué nivel de cuidado buscás. Con esa información clara, elegir el seguro correcto deja de ser una apuesta y se convierte en una decisión consciente.

En Answer Seguros creemos que cuidar tu auto es parte de disfrutar cada trayecto sin preocupaciones. Por eso te acompañamos con coberturas claras, sin letra chica, para que elijas con la tranquilidad de saber exactamente qué estás contratando.

Juntos nos cuidamos mejor.

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