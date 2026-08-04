Los mismos se están dando entre la rotonda de Los Bosquecitos y las inmediaciones del acceso a Ovobrand, donde comenzarán a levantar el pavimento viejo.

La obra de reconstrucción de la Ruta Provincial Nº 215 continúa avanzando y, en las últimas horas, comenzaron los trabajos destinados al desvío del tránsito en el sector comprendido por la primera etapa del proyecto.

Esta intervención abarca el tramo que se extiende desde la rotonda de Los Bosquecitos hasta las inmediaciones del acceso a la empresa Ovobrand. Como parte de las tareas preliminares, ya se colocó la señalización correspondiente sobre la nueva calzada, incluyendo la demarcación vial y la división de los carriles de circulación, con el objetivo de garantizar una circulación segura durante el desarrollo de los trabajos.

Una vez que finalice la implementación de los desvíos, está previsto el inicio de una nueva etapa de la obra, que consistirá en el levantamiento completo del pavimento asfáltico existente. Posteriormente, se realizarán los trabajos de movimiento de suelo necesarios para la construcción de la nueva estructura vial, replicando el procedimiento que ya fue ejecutado en el sector donde se construyó el pavimento de hormigón.

Desde la empresa a cargo de la obra solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona, respetar la señalización instalada y las indicaciones del personal, debido a las modificaciones temporales en el tránsito que demandará el avance de los trabajos.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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