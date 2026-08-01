Cronograma y tarifas de los servicios de Unión Platense desde y hacia Brandsen, con información oficial brindada por la empresa y permanentemente actualizada. Con el inicio del receso invernal, desde el lunes 20 de julio entrará en vigencia este esquema de horarios especiales.

En primer lugar los horarios por el receso invernal, luego más abajo encontrás los horarios a partir del lunes 3 de Agosto.

🚌 Horarios por el receso invernal Unión Platense Compartimos los horarios especiales informados por Unión Platense para el período de receso invernal. Brandsen – La Plata Lunes a viernes Ida Vuelta 6:30 6:50 6:46* 7:50 7:00 10:30 9:00 12:00 11:45 13:30 13:40 15:10 15:40 17:10 18:00 18:10* 19:10 20:20 Sábado Ida Vuelta 7:00 8:00 8:40 10:00 11:15 12:00 12:45 13:10 13:35* 14:30 15:40 17:00 18:00 18:10* 19:15 20:20 Domingo Ida Vuelta 9:05 8:00 13:00 11:20 15:50 12:20 18:41 14:40 18:42 17:10 19:30* 18:10* 21:00 20:20 * Parada en las vías (Ruta Provincial 215 y Juan Cavagnis). Brandsen – Ranchos Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 5:30 13:25 12:50 16:20 17:00 21:30 – Sábado Ida Vuelta 9:15 6:15 13:25 7:50 15:35 12:00 21:30 17:00 Domingo Ida Vuelta 13:30 18:05 21:30 20:20 Brandsen – Gral. Belgrano Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 5:50 13:25 11:50 21:30 16:00 Sábado Ida Vuelta 9:15 6:50 13:25 11:20 21:30 16:00 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:05 21:30 19:30 Brandsen – Bonnement Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 12:00 13:25 16:10 Sábado Ida Vuelta 9:15 7:00 13:25 16:10 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:15 Brandsen – Villanueva Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 12:10 13:25 16:20 Sábado Ida Vuelta 9:15 7:15 13:25 16:20 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:25 Acc. Brandsen – Olavarría Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 2:10 Sábado Ida Vuelta 19:10 8:55 Domingo Ida Vuelta 19:10 15:00 Acc. Brandsen – Las Flores Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 4:45 Sábado Ida Vuelta 19:10 11:30 Domingo Ida Vuelta 19:10 17:30 Acc. Brandsen – Monte Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 5:55 Sábado Ida Vuelta 19:10 12:40 Domingo Ida Vuelta 19:10 18:40 Brandsen – Loma Verde Lunes a viernes Ida Vuelta 16:20 5:55 Sábado – – Domingo – – Acc. Brandsen – Loma Verde Crz. Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 6:25 Sábado Ida Vuelta 19:10 13:15 Domingo Ida Vuelta 19:10 19:10

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En tanto, desde Unión Platense recuerdan a los usuarios que la venta de pasajes, es con hasta 7 días de anticipación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tendrán prioridad los servicios con 30 minutos de proximidad, por lo que podría demorarse la venta de boletos para otros horarios o días. Un dato para tener en cuenta y evitar esperas innecesarias.

Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,

si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo

🚌 Horarios vigentes desde el lunes 3 de agosto Unión Platense Compartimos los horarios vigentes informados por Unión Platense a partir del lunes 3 de agosto. Brandsen – La Plata Lunes a viernes Ida Vuelta 6:15 6:25 6:20 7:40 6:45 10:00 6:46* 10:50 7:00 12:00 8:00 13:00 9:00 14:00 11:30 15:10 11:45 16:10 13:10 17:00 14:30 18:15 16:30 18:30* 18:10 19:40 19:40 20:00 20:40** 21:30 Sábado Ida Vuelta 7:00 8:00 8:40 10:00 11:15 12:00 12:45 13:10 13:35* 14:30 15:40 17:00 18:00 18:10* 19:15 20:20 Domingo Ida Vuelta 9:05 8:00 13:00 11:20 15:50 12:20 18:41 14:40 18:42 17:10 19:30* 18:10* 21:00 20:20 * Parada en las vías (Ruta Provincial 215 y Juan Cavagnis). Brandsen – Ranchos Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 5:30 13:25 12:50 16:20 17:00 21:30 – Sábado Ida Vuelta 9:15 6:15 13:25 7:50 15:35 12:00 21:30 17:00 Domingo Ida Vuelta 13:30 18:05 21:30 20:20 Brandsen – Gral. Belgrano Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 5:50 13:25 11:50 21:30 16:00 Sábado Ida Vuelta 9:15 6:50 13:25 11:20 21:30 16:00 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:05 21:30 19:30 Brandsen – Bonnement Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 12:00 13:25 16:10 Sábado Ida Vuelta 9:15 7:00 13:25 16:10 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:15 Brandsen – Villanueva Lunes a viernes Ida Vuelta 8:00 12:10 13:25 16:20 Sábado Ida Vuelta 9:15 7:15 13:25 16:20 Domingo Ida Vuelta 13:30 17:25 Acc. Brandsen – Olavarría Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 2:10 Sábado Ida Vuelta 19:10 8:55 Domingo Ida Vuelta 19:10 15:00 Acc. Brandsen – Las Flores Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 4:45 Sábado Ida Vuelta 19:10 11:30 Domingo Ida Vuelta 19:10 17:30 Acc. Brandsen – Monte Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 5:55 Sábado Ida Vuelta 19:10 12:40 Domingo Ida Vuelta 19:10 18:40 Brandsen – Loma Verde Lunes a viernes Ida Vuelta 16:20 5:55 Sábado – – Domingo – – Acc. Brandsen – Loma Verde Crz. Lunes a viernes Ida Vuelta 19:10 6:25 Sábado Ida Vuelta 19:10 13:15 Domingo Ida Vuelta 19:10 19:10

Horarios de atención oficina

Lunes a viernes 06:15 a 19:10

Sábado 06:45 a 19:15

Domingo 12:30 a 18:45

Tarifas actualizadas al 18-06-2026

La Plata $ 4.400

Olmos $ 2.900

Loma Verde $3.100

Ranchos $4.700

Villanueva $6.700

Gral. Belgrano $7.200

Monte $10.000/ $11.350*

Las Flores $16.050 / $19.900*

Azul $27.850 / $30.400*

Olavarría $32.000 / $37.200*



*Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores



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