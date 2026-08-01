La Municipalidad de Brandsen llevará adelante los días martes 4 y miércoles 5 de agosto un operativo integral de salud en el Barrio Santa Isabel. La atención estará a cargo de profesionales del sistema de salud de Brandsen, a través de los consultorios móviles del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El operativo se desarrollará de 9 a 14 horas, en la intersección de Belgrano y Alem, donde la comunidad podrá acceder a diferentes especialidades y servicios de salud.

👉 Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades

Durante ambas jornadas se brindarán atención clínica para personas adultas y adolescentes, atención pediátrica para niños y niñas, prestaciones de enfermería, vacunación de acuerdo con el Calendario Nacional, empadronamiento a la Historia de Salud Integrada (HSI) —herramienta del sistema público de salud que permite registrar y centralizar la información sanitaria de cada paciente para facilitar el seguimiento de su atención en los distintos efectores— y talleres de promoción de la salud. Además, el miércoles se incorporará el servicio de odontología.

Asimismo, promotores de salud desarrollarán un trabajo territorial de acompañamiento, brindando información y asesoramiento sobre las prestaciones, programas y servicios disponibles en el sistema de salud pública.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp