La Municipalidad de Brandsen llevó a cabo la instalación de una nueva cámara de vigilancia y de la señalización correspondiente sobre la Ruta 210, a la altura del kilómetro 61,800, en el barrio Las Acacias.

La intervención se realizó en un sector donde se registraban situaciones de arrojo ilegal de residuos, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y contribuir a la prevención de nuevos microbasurales.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad que está prohibido arrojar basura en la vía pública y en cualquier espacio no habilitado para ese fin. El cuidado del ambiente y de los espacios públicos requiere del compromiso y la colaboración de todos los vecinos.

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