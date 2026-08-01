Gisella se comunicó con InfoBrandsen a través de nuestro WhatsApp (2223-508499) para hacer llegar un reclamo por el estado de la calle 24, entre 14 y Ortiz de Rosas. Según manifestó, un camión de gran porte habría circulado por un sector que estaba siendo reparado, provocando el deterioro del trabajo realizado. Compartimos a continuación su carta de lectores y la fotografía enviada por la vecina.

Carta de Lectores

Buenas tardes.

Quiero realizar un reclamo porque se estaban llevando adelante trabajos para mejorar la calle 24, entre 14 y Ortiz de Rosas, en el barrio Las Higueras. Sin embargo, durante esas tareas pasó un camión de gran porte que, según pude observar, volvió a romper gran parte del arreglo realizado.

Considero que este tipo de situaciones perjudican el estado de la calle y el esfuerzo que se hace para mejorarla. Por ese motivo, solicito que las autoridades correspondientes tomen intervención y evalúen la aplicación de las medidas que correspondan para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Adjunto una fotografía donde puede verse el camión circulando por el lugar.

Gisella

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