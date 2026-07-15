Hay sabores que hacen la diferencia. Salsa Brandsen elabora una salsa artesanal pensada para compartir, preparada con ingredientes seleccionados, sin conservantes ni colorantes, respetando una receta que combina calidad, frescura y un sabor único.
Ideal para acompañar picadas, quesos, fiambres, panes, snacks y todo tipo de reuniones, se presenta en dos tamaños (190 cc y 360 cc), convirtiéndose en una excelente opción tanto para disfrutar en casa como para regalar.
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