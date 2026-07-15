Hay sabores que hacen la diferencia. Salsa Brandsen elabora una salsa artesanal pensada para compartir, preparada con ingredientes seleccionados, sin conservantes ni colorantes, respetando una receta que combina calidad, frescura y un sabor único.

Ideal para acompañar picadas, quesos, fiambres, panes, snacks y todo tipo de reuniones, se presenta en dos tamaños (190 cc y 360 cc), convirtiéndose en una excelente opción tanto para disfrutar en casa como para regalar.

SALSA BRANDSEN

Artesanal • Única • Irresistible

Salsa Brandsen es una elaboración artesanal creada para quienes disfrutan compartir buenos momentos alrededor de una picada. Su receta combina ingredientes cuidadosamente seleccionados para lograr un sabor suave, fresco y diferente.

Ideal para acompañar quesos, fiambres, panes, snacks y todo tipo de reuniones.

🧀 Picadas
🥖 Panes
🍖 Fiambres
🍷 Reuniones
🫒 Snacks

¿Por qué elegir Salsa Brandsen?

🌿 Ingredientes seleccionados
👨‍🍳 Receta artesanal
🚫 Sin conservantes
🎨 Sin colorantes
⭐ Calidad premium
📍 Elaboración local

Disponible en dos tamaños

Frasco
190 cc
Frasco
360 cc
Realizá tu pedido
📲 WhatsApp
📷 @salsa.brandsen
Más sabor. Más momentos para compartir.

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