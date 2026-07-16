La Scaloneta logró vencer a Inglaterra luego de un partido donde los nervios predominaron hasta el minuto 85.

El equipo albiceleste se encontró con un gol de Anthony Gordon, el jugador inglés que anotó el primer y único gol de aquel equipo a los 55 minutos del inicio del partido. Sin embargo, el saque de Enzo Fernández desde afuera del área logró igualar el puntaje con un gol que trajo alivio a todos los argentinos que alentaron al equipo nacional.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, sino que el Lautaro Martínez pudo redoblar la apuesta tras un centro de Lionel Messi que se convirtió en el segundo gol y nos consagró como finalistas de esta competencia.

Con el resultado final 2-1, los brandseños salieron a festejar a las calles, que se tiñeron de celeste y blanco y se llenaron de emoción por este nuevo triunfo. Este domingo se disputará la Copa Mundial y tocará defender el título de campeones del mundo ante España a las 16:00.

Video compartido a infobrandsen por Juan Ignacio Suarez.

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