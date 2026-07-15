Mediante un trabajo conjunto entre Provincia y el área de Género local, se abordaron herramientas conceptuales y normativas para la inclusión y el acompañamiento efectivo de las personas LGBTI+.

En articulación con la Dirección de Abordaje de Políticas de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, se llevó adelante la presentación y capacitación de la Red Orgullo, una iniciativa del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires destinada a fortalecer la promoción y garantía de los derechos de las personas LGBTI+.

La jornada, realizada en las instalaciones del Museo y Archivo Histórico, estuvo a cargo de Gabriela Mansilla, escritora, activista por los derechos de las infancias trans y fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres. Autora del libro Yo nena, yo princesa, compartió su experiencia a partir de la historia de su hija Luana, la primera niña trans del mundo en obtener un Documento Nacional de Identidad acorde a su identidad de género sin intervención judicial, en el marco de la Ley de Identidad de Género. Desde entonces, se ha convertido en una referente nacional en la promoción y defensa de los derechos de las infancias y adolescencias trans.

La capacitación tuvo como objetivo brindar herramientas “para la sensibilización, la formación y el fortalecimiento de las políticas públicas con perspectiva de diversidad, promoviendo espacios de intercambio y reflexión sobre el acceso a derechos, la igualdad de oportunidades y la construcción de ámbitos libres de discriminación”.

Durante el encuentro se abordaron conceptos vinculados a la diversidad sexual, la identidad y expresión de género, el marco normativo vigente y las estrategias de intervención desde una perspectiva de derechos humanos. Además, se destacó la importancia del trabajo articulado entre organismos e instituciones para consolidar redes territoriales que favorezcan el acompañamiento, la inclusión y el acceso efectivo a derechos.

La actividad contó con la participación del director provincial de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Abratte, y de la directora de Promoción y Protección de Derechos en Salud, Trabajo y Educación del mismo organismo, Yamila Candelaria Ramírez, quienes reafirmaron el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas en todo el territorio bonaerense.

La Red Orgullo -destacaron- impulsa la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria mediante acciones de capacitación, sensibilización y articulación con gobiernos locales, organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de los derechos de la diversidad sexual y de género.

“Desde la Municipalidad se continúa trabajando de manera articulada con la Provincia de Buenos Aires para promover políticas públicas que garanticen el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades y una vida libre de discriminación para todas las personas”, consignaron.

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