La inversión mensual del Servicio Alimentario Escolar (SAE) ascenderá a $70.400 millones a partir de agosto. El incremento acumulado en lo que va de 2026 supera la inflación interanual y beneficiará a más de 2,5 millones de alumnos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles. Fue en el marco de una conferencia de prensa celebrada el lunes por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Al respecto, Larroque sostuvo: «Por decisión política de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en ese momento tan difícil. Este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes”, agregó.

El incremento en el SAE comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 un 49,58%, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026 (33,2%). De esta forma, aumentará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que representa un incremento de $16.400 millones por mes y un monto anual de $588.850 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes bonaerenses.

Además, se anunció que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles: ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante 2026.

Las UDI son espacios de cuidado, atención alimentaria y acompañamiento destinados a niñas y niños de 45 días a 14 años. Allí la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones. Asimismo, en los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años- se elevará de $10.282 millones a $10.857 millones.

Los anuncios forman parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para sostener y ampliar la política alimentaria escolar y los dispositivos de cuidado y acompañamiento destinados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la inversión social en un contexto donde el Gobierno nacional se ha desentendido de sus responsabilidades y mantiene una deuda con la administración bonaerense de $17,8 billones.

“Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos”, remarcó Larroque y agregó: “Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a palear el ajuste del modelo de Javier Milei”.

Participaron el ministro de Economía, Pablo López; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; los directores provinciales de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; de Juventudes Ayelén López; y de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino; además del director de Políticas Solidarias, Agustín Chenna.

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