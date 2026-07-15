La misma permitirá ampliar la red para más de 30.000 habitantes con una vigencia de unos 20 años. Aquí, la incertidumbre crece.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) inició la obra de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la localidad de Carmen de Patagones, que permitirá mejorar el servicio de saneamiento del municipio.



Los trabajos consisten en la construcción de una unidad con capacidad para tratar una carga de efluentes promedio de hasta 220 m3 por hora, que estará ubicada al este de la Planta actual, la cual se reconvertirá en una Estación de bombeo. Asimismo, se colocará una cañería de impulsión de 4.000 m de longitud que se conectará con las nuevas instalaciones y tendrá sus respectivas cámaras de limpieza y válvulas de aire.



Entre las intervenciones, también se encuentran la instalación de dos lagunas aireadas y dos de sedimentación para la decantación de barros; la construcción de estructuras destinadas a la desinfección, la cloración y la acumulación de líquido tratado; y la ejecución de caminos y veredas internas, de espacios verdes y parquización del predio, redes eléctricas y de suministro de agua potable, desagües pluviales, iluminación y cañerías de interconexión entre las distintas cámaras y sectores de la Planta.



Al respecto, Katopodis expresó: “Estamos construyendo una nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, que va a mejorarle la vida de muchas familias”, y explicó: “Es una infraestructura con capacidad para tratar 220 m³ por hora y una estación de bombeo que integra el sistema completo. Es saneamiento, es cuidado del río y del ambiente, para que esta ciudad pueda crecer con los servicios que su gente necesita. Lo que Nación frenó, la Provincia lo reactivó”, concluyó.





Los trabajos corresponden a un proyecto inicial que fue desfinanciado y paralizado con un avance físico del 33,16% en diciembre de 2023 por el actual Gobierno Nacional. La provincia de Buenos Aires realizó las gestiones para su reactivación y financiará la obra en su totalidad a través de la empresa Aguas Bonaerenses S.A.



La nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales es una obra clave del paquete de intervenciones estructurales de ABSA que busca mejorar los servicios de agua y cloacas en las 95 localidades donde opera la empresa.

El nuevo establecimiento permitirá contar con un sistema adecuado para el tratamiento y disposición final de los efluentes generados en la actualidad por los habitantes de Carmen de Patagones, y mejorará la calidad de los líquidos vertidos al río Negro, principal fuente de agua para consumo, riego frutihortícola y uso recreativo en la Comarca Viedma – Patagones.

Además, dejará una capacidad instalada para abastecer con el servicio de saneamiento a 30.500 personas, y a futuro, permitirá ampliar la cobertura de la red cloacal y cubrir la demanda proyectada para los próximos 20 años. «De esta manera, la obra promueve el desarrollo de zonas urbanas mientras garantiza la preservación del medio ambiente», consignaron desde Provincia.

QUÉ PASA EN BRANDSEN

La situación de la planta depuradora local es uno de los temas más preponderantes de la agenda en los últimos meses, aun más con la incertidumbre con el futuro de esta y la imposibilidad económica de la Comuna para poder realizar obras de la magnitud que la estructura necesita.

Y si bien desde Provincia, no desconocen la situación, aun no hay certezas ya que el ministro Katopodis expresó en abril pasado, cuando estuvo en la Ciudad, que esperaban concretar el proyecto para poder licitar la obra.

En tanto, más allá del fuego cruzado entre oficialismo y oposición, el Ejecutivo firmó un acuerdo junto con el Vecinalismo para poder solicitarle una audiencia al gobernador Axel Kicillof y así poder plantearle directamente la realidad que Brandsen padece.

Y si bien el lunes estaba pautada una reunión entre el intendente Raitelli con los vecinos de Infanta Isabel y Los Aromos (las zonas más afectadas por la planta), donde estos iban a acercar las firmas recolectadas para poder traccionar la reunión con el mandatario bonaerense, la misma no se llevó a cabo por “cuestiones de agenda” del Jefe Comunal y sería reprogramada para los próximos días.

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