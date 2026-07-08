El encuentro se desarrolló el martes por la tarde en el despacho municipal, donde el Jefe Comunal junto al Vecinalismo, instituciones e integrantes del oficialismo, pusieron la rúbrica para solicitar asistencia de Provincia.

El martes a las 18, se llevó a cabo la reunión por el pedido de audiencia a Provincia con el fin de solicitar asistencia por el estado de la Planta Depuradora. La misma se llevó a cabo en el despacho municipal y de la misma participaron el intendente Fernando Raitelli; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo; el presidente de la Unión Vecinal Infanta Isabel, Diego Zabala; los representantes de Vecinalismo por Brandsen, Marcos Herensperger y Natalia Valgolio; los concejales de Fuerza Patria; Sol Guerín y Gastón Poncetta; y la Jefa de Gabinete; Karina Grosso. Sin embargo, hubo notorias ausencias: los bloques de La Libertad Avanza, Derecho al Futuro y la UCR; la Sociedad Rural; y la Cámara de Comercio, entre otros.

Todos debatieron y expusieron su preocupación por el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y coincidieron en la necesidad de solicitad una audiencia ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que el mismo acompañe a nuestra localidad para avanzar en dirección a una solución definitiva para la comunidad. Al finalizar la reunión, todos firmaron la nota conjunta que será elevada al Gobierno provincial próximamente.

Durante la reunión, Raitelli defendió la necesidad de avanzar en una solución de fondo y volvió a reclamar el acompañamiento de la Provincia para concretar la obra. En ese marco, sostuvo que «esta planta depuradora hace muchos años que no funciona« y remarcó que «el municipio no tiene los recursos económicos para llevarla adelante ni ponerla en valor».

En su alocución, apeló directamente Axel Kicillof para evitar que las diferencias partidarias condicionen una solución para Brandsen. «Si el gobernador antepone los intereses políticos por sobre los de una sociedad que necesita una obra, estamos en un grave problema. No creo que él vaya a anteponer sus intereses políticos», afirmó.

El jefe comunal también cuestionó a sectores de la oposición por no acompañar las gestiones impulsadas por el Ejecutivo. «Hay concejales que manifiestan en la radio y en las redes sociales que están preocupados, pero cuando les decimos que vamos a gestionar todos juntos no están. Entonces lo que hacen es jugar políticamente«, expresó.

Asimismo, confirmó que el Municipio buscará una solución transitoria con recursos propios y la colaboración de privados. «Momentáneamente vamos a tratar de poner en valor como podamos la planta, con recursos propios que no tenemos. Tenemos propuestas de empresarios locales que quieren colaborar para que, por lo menos, empiece a funcionar una parte», explicó.

Por último, Raitelli insistió en que la solución definitiva depende de una inversión provincial y aseguró que continuará reclamando la obra. «No vamos a dejar de reclamarle a la Provincia de Buenos Aires la obra que Brandsen necesita. Hace muchos años que no tiene una planta depuradora funcionando», concluyó.

DIEGO ZABALA: “LO POSITIVO ES QUE EL EJECUTIVO NOS RECIBIÓ”

Tras la reunión, el presidente de la Unión Vecinal Infanta Isabel, Diego Zabala, habló con InfoBrandsen y se refirió a la reunión. Si bien valoró que el Ejecutivo haya recibido el reclamo de los vecinos, reconoció que esperaba una convocatoria con mayor participación de instituciones y representantes políticos.

«Esperaba que sea mucho más, más instituciones, que estén todos los bloques de acuerdo, no por lo menos escuchar la propuesta que tenía el Municipio», sostuvo Zabala al realizar un balance del encuentro, aun dentro del predio del palacio municipal.

No obstante, el dirigente vecinal consideró que la iniciativa presentada por el Ejecutivo merece ser acompañada. «Me parece válida, por eso acompañamos y el lunes vamos a estar con el señor intendente juntando firmas de vecinos para acompañar el pedido», adelantó.

Si bien se mostró contrariado ya que todo esto fue a través de las inquietudes del Vecinalismo por Brandsen, «lo positivo es que el Ejecutivo nos recibió y fuimos escuchados”, afirmó.

Respecto a las expectativas del barrio, Zabala remarcó que la prioridad pasa por obtener una solución inmediata para los vecinos afectados por la problemática ambiental. «Como resolución final, urgente que se haga algo. Mínimamente que funcione alguna bomba, algún paliativo para que dejemos de sufrir la problemática que tenemos», concluyó.

LA UCR Y BRONICARDI RESPONDIERON

Tras la reunión, tanto la Unión Cívica Radical como el bloque Derecho al Futuro, difundieron comunicados explicando los motivos de su ausencia. Desde la UCR consideran que «este problema no se resuelve con una foto, sino con gestión». Además, recordaron que durante la gestión anterior quedó aprobado el proyecto para una nueva planta de tratamiento y afirmaron que el Ejecutivo «cuenta con el mandato popular y con las herramientas institucionales para encabezar las gestiones que Brandsen necesita».

Por su parte, el concejal Lucas Bronicardi sostuvo que decidió no participar de la convocatoria debido a la falta de respuestas del Ejecutivo a distintos planteos realizados desde el Honorable Concejo Deliberante. «Durante más de cuatro meses, el Municipio y el bloque de La Cámpora no dieron respuestas a los planteos realizados. Asimismo, cuestionó las prioridades presupuestarias del gobierno municipal al sostener que «la planta depuradora podría haberse reparado con recursos propios, administrando seriamente el dinero de los contribuyentes».

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