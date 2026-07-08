La UCR propuso eximir del pago de tasas a jubilados y pensionados

El concejal Facundo Fernández presentó un proyecto de ordenanza que pasó a comisión en la sesión del HCD del lunes. “Buscamos ampliar el beneficio sin desfinanciar al Municipio”, explicó.

El bloque de la Unión Cívica Radical presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca ampliar el acceso a la exención del pago de las tasas por servicios urbanos directos e indirectos para jubilados y pensionados del Distrito. El mismo se trató en la sesión del lunes y pasó a comisión.

El concejal Facundo Fernández, impulsor de la iniciativa, explicó en Grassi.com (Estación Radio) que la propuesta no crea un régimen completamente nuevo, sino que actualiza normas ya existentes para adaptarlas a la realidad económica actual.

«El proyecto consiste en una propuesta de eximición total o parcial del pago de las tasas por servicios urbanos directos o indirectos para los jubilados y pensionados de nuestro distrito. No se inventa nada nuevo. En realidad, se retoman como base las ordenanzas 1307 y la 1729, pero se hace una actualización de las mismas», señaló.

UNA ESCALA DE BENEFICIOS SEGÚN LOS INGRESOS

Uno de los principales cambios que introduce el proyecto es la creación de una escala de exenciones vinculada a los ingresos del grupo familiar. Fernández detalló que quienes perciban ingresos equivalentes a una jubilación mínima nacional podrán acceder a una exención del 100%, mientras que aquellos cuyos ingresos superen ese monto tendrán descuentos parciales, con distintos porcentajes que deberán definirse durante el tratamiento legislativo.

«Aquellos propietarios cuyos ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a una jubilación mínima nacional van a poder tener un 100% de eximición. Cuando los ingresos superen una jubilación mínima, pero no excedan de dos, corresponderá una eximición parcial, y lo mismo para quienes perciban hasta tres jubilaciones mínimas».

El edil aclaró que esos porcentajes son una propuesta inicial y que deberán analizarse junto al Departamento Ejecutivo y el área de Hacienda para determinar el impacto económico: «La intención acá obviamente no es desfinanciar al Municipio, sino poder ampliar el beneficio para aquellos que lo están necesitando».

UN RECONOCIMIENTO A LOS JUBILADOS MUNICIPALES

La iniciativa también incorpora una exención específica para jubilados de la administración municipal, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que, según explicó Fernández, han sufrido durante los últimos años.

«Se intenta compensar el hecho de que en prácticamente el último año no han tenido aumentos. Los incrementos que recibieron quienes están en actividad no fueron al básico y por eso no los percibieron los jubilados municipales».

Además, sostuvo que se trata de un reconocimiento al trabajo realizado durante su vida laboral: «Es una manera de reconocer todo el esfuerzo y la dedicación que hicieron durante su vida económicamente activa para el Municipio de Brandsen».

MENOS BUROCRACIA PARA ACCEDER AL BENEFICIO

Otro de los aspectos centrales del proyecto apunta a simplificar los trámites administrativos que actualmente deben realizar los beneficiarios todos los años. La propuesta plantea que la renovación del beneficio sea automática mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la exención, aunque el Municipio conservaría las facultades de control.

«Hoy hay muchos jubilados que tienen que realizar todos los años el mismo trámite para mantener un beneficio cuando su situación económica no cambió». En ese sentido agregó: «Se simplifica el trámite para el vecino, pero no se resignan de ninguna manera los controles del Estado».

Fernández explicó que el Ejecutivo podría realizar cruces de información, auditorías e incluso dar de baja el beneficio en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos.

EL EQUILIBRIO ENTRE EL BENEFICIO SOCIAL Y LAS CUENTAS PÚBLICAS

Consultado sobre el posible impacto económico que tendría una mayor cantidad de contribuyentes eximidos del pago de tasas, el concejal sostuvo que el proyecto contempla herramientas para preservar el equilibrio fiscal.

Entre ellas, explicó que quienes mantengan deudas con el Municipio deberán adherirse a un plan de pagos vigente para acceder al beneficio: «El proyecto no pretende desconocer el equilibrio fiscal, sino compatibilizar la protección de los sectores más vulnerables con la sustentabilidad de las cuentas municipales».

Asimismo, consideró que la discusión en comisión será clave para medir el impacto presupuestario y ajustar los parámetros de la iniciativa: «El análisis en comisión resulta fundamental porque primero se cuantifica directamente el impacto y luego se ajustan los parámetros para que el beneficio sea socialmente justo y fiscalmente sostenible».

MEDIDAS PARA FORTALECER LA RECAUDACIÓN

Como complemento del proyecto, Fernández propuso avanzar en distintas herramientas destinadas a mejorar la eficiencia tributaria del Municipio. Entre ellas mencionó fortalecer la gestión de cobranzas, recuperar deuda mediante planes de regularización, actualizar el catastro municipal, fiscalizar partidas no declaradas, realizar cruces de información patrimonial e incorporar herramientas de inteligencia fiscal.

«Toda exención tributaria tiene un costo potencial, pero también puede tener un efecto positivo sobre la recaudación cuando se acompaña con mecanismos de regularización y de mejora administrativa», explicó el entrevistado.

Finalmente, el concejal resumió el espíritu de la propuesta: «Cada vez hay más jubilados que tienen dificultades para afrontar las tasas municipales, especialmente los jubilados municipales, que vienen con una pérdida importante del poder adquisitivo. El objetivo es brindar una respuesta a esa realidad sin dejar de cuidar las finanzas públicas».

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