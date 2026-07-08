La víctima, de 75 años, fue sorprendida mientras dormía y la agredieron de un golpe en el rostro.

Una jubilada de aproximadamente 75 años fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este miércoles 8 en una vivienda ubicada sobre calle Paso, entre Castelli y Azcuénaga, en pleno centro de la Ciudad.

De acuerdo con el relato de la propia víctima, el hecho comenzó cerca de las 3 de la madrugada, cuando se encontraba descansando en su domicilio. Un fuerte ruido proveniente del sector de la cocina la despertó y, al dirigirse hacia ese lugar para verificar qué ocurría, fue sorprendida por tres delincuentes con los rostros cubiertos que ya habían ingresado a la vivienda.

Los asaltantes le exigían insistentemente una suma de dinero en dólares que, según manifestó la mujer, no poseía. En medio de la intimidación, uno de los delincuentes le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro para presionarla a entregar el dinero.

Al comprobar que la víctima no tenía los dólares que buscaban, los delincuentes continuaron revisando la vivienda. Según las primeras informaciones, permanecieron en el interior de la casa durante casi dos horas y, antes de escapar, sustrajeron el teléfono celular de la mujer. Los investigadores estiman que los autores del hecho ingresaron tras violentar una puerta trasera del inmueble.

Durante la mañana, personal de Policía Científica y del Grupo Táctico Operativo (GTO) trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para intentar obtener pruebas que permitan identificar a los responsables del violento asalto.

La investigación continúa y, por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre la identidad de los autores ni sobre posibles avances en la causa.

Fuente: Estación Radio

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