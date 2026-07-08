Una vecina denuncia que los vehículos estacionados en Larramendi, reducen considerablemente el ancho de la calzada.

Una vecina hizo público su malestar por una situación que, según afirma, ocurre todas las noches en calle Larramendi a metros del con la Ruta 215. A través de un mensaje enviado a InfoBrandsen, Verónica expresó su preocupación por los inconvenientes que ocasionan los vehículos estacionados sobre una arteria de doble circulación.

La mujer explicó que la presencia de automóviles estacionados sobre la mano que sale a la ruta reduce considerablemente el espacio disponible para circular, obligando a los conductores a realizar maniobras riesgosas cuando coinciden vehículos que ingresan o salen de la 215. «No entiendo por qué hacen de una calle de mano y contramano, tan transitada con vehículos que suben y bajan de y hacia la ruta, puedan estacionar otros vehículos angostando la calle», manifestó.

En ese sentido, señaló que quienes circulan habitualmente por el lugar deben extremar las precauciones para evitar accidentes o daños materiales. «Los que vamos transitando tenemos que hacer malabares para no rozar con los que están estacionados y con los que suben o bajan», sostuvo.

Además de expresar su indignación por la situación, Verónica planteó un interrogante sobre la normativa vigente y pidió que las autoridades analicen el caso. «Esto es legal o yo estoy equivocada?», concluyó la vecina, dejando abierta la inquietud respecto de si el estacionamiento en ese sector está permitido y si corresponde adoptar medidas para mejorar la seguridad vial.

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