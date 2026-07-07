Tras la multitudinaria caravana con la que cientos de vecinos celebraron la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, se registraron algunos disturbios al finalizar los festejos en el centro de la ciudad.

Foto del festejo de hoy. La misma es ilustrativa, no fue sacada durante los disturbios.

En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales, donde exponen parte de los incidentes ocurridos en la esquina de Las Heras y Mitre, una vez concluida la celebración. Por su relevancia informativa, InfoBrandsen comparte estas imágenes con el objetivo de reflejar lo sucedido.

Este medio continuará ampliando la información en las próximas horas, a medida que se conozcan más detalles sobre los hechos y las circunstancias en las que se produjeron.

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