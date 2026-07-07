Tras la multitudinaria caravana con la que cientos de vecinos celebraron la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, se registraron algunos disturbios al finalizar los festejos en el centro de la ciudad.
En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales, donde exponen parte de los incidentes ocurridos en la esquina de Las Heras y Mitre, una vez concluida la celebración. Por su relevancia informativa, InfoBrandsen comparte estas imágenes con el objetivo de reflejar lo sucedido.
Este medio continuará ampliando la información en las próximas horas, a medida que se conozcan más detalles sobre los hechos y las circunstancias en las que se produjeron.
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