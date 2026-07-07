La Scaloneta volvió a regalar una noche inolvidable. Tras estar dos goles abajo, Argentina protagonizó una remontada histórica, derrotó 3-2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a los tantos de Cristian «Cuti» Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Como ya es una tradición, cientos de lectores de InfoBrandsen participaron de nuestro clásico pronóstico del resultado exacto y, entre quienes acertaron el marcador, realizaremos el sorteo de una picada para dos personas de Don Enrique. ¡Mirá el video y descubrí quién es el ganador o la ganadora! 🍀🇦🇷





Después de que una sola participante acertara el resultado exacto y se llevara la camiseta de la Selección, premio gentileza de El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria, volvemos con un nuevo desafío para todos los fanáticos de la Scaloneta.

🥩 Esta vez sorteamos otra espectacular picada de Don Enrique.

🇦🇷 Argentina enfrentará a Egipto este martes 7 de julio a las 13:00 hs, por los octavos de final del Mundial. Desde ahora, cada partido es una final… y como siempre decimos, las cábalas se respetan.

⚽ ¡Participá del sorteo! Pronosticá el resultado de Argentina 🇦🇷 vs Egipto 🇪🇬 y participá por una espectacular Picada de Don Enrique. 📋 ¿Cómo participar? ✅ Ingresá a la publicación oficial de Instagram y dejá tu pronóstico. 📸 IR A LA PUBLICACIÓN DEL SORTEO ✅ Comentá el resultado exacto, indicando claramente el marcador de ambos equipos.

Ejemplo: Argentina 2 – Egipto 1. ✅ Dale Me gusta a la publicación. ✅ Etiquetá a un amigo. 📲 ¡Doble chance para los miembros del Canal de WhatsApp! Si ya formás parte del Canal de WhatsApp de InfoBrandsen, participás automáticamente con una chance extra. 📲 SUMARME AL CANAL DE WHATSAPP También podés sumarte enviando la palabra «Canal» al 2223-508499. 🍀 ¡Mucha suerte! ¿Quién será el próximo ganador? ¡Esperamos tu pronóstico! 🇦🇷⚽

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