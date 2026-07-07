Argentina escribió otra página inolvidable en su historia mundialista. Cuando parecía que la eliminación era un hecho, la Scaloneta remontó un 0-2 ante Egipto y terminó imponiéndose 3-2 para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. En Brandsen, la emoción se trasladó inmediatamente a las calles, donde cientos de vecinos salieron a celebrar. InfoBrandsen transmitió en vivo la caravana desde adentro, acompañando los festejos, los bocinazos, las banderas y la alegría de una jornada que quedará para el recuerdo. 🇦🇷🎉

Con la clasificación asegurada, ahora Argentina espera por su próximo desafío en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia. El encuentro se disputará el sábado 11 de julio a las 22:00, con la ilusión intacta de seguir soñando con una nueva Copa del Mundo. Y, como ya es una tradición en este Mundial, en las próximas horas InfoBrandsen lanzará un nuevo sorteo para acompañar a la Selección. Porque las cábalas se respetan… ¡y hasta ahora vienen dando resultado! 🇦🇷🏆🎉

🇦🇷🎉 Reviví la caravana completa InfoBrandsen transmitió en vivo los festejos desde adentro. Mirá cómo se vivió la histórica remontada de Argentina en las calles de Brandsen. 🏆 Una jornada inolvidable.

Bocinazos, banderas, camisetas y la emoción de todo Brandsen celebrando el pase de Argentina a cuartos de final.

Lamentablemente luego de los festejos se vivieron algunos disturbios en la equina de Mitre y Las Heras.







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