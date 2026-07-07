La presidenta de la Juventud Radical remarcó la importancia de reconstruir la identidad del partido, formar nuevos dirigentes y mantener un fuerte compromiso con la comunidad.

La presidenta de la Juventud Radical de Brandsen, Miranda Paz, dialogó con Grassi.com (Estación Radio) sobre los desafíos que enfrenta la militancia juvenil, el presente del radicalismo y las perspectivas de cara a los próximos años.

Durante la entrevista también se refirió a la realidad política local, el rol de los jóvenes dentro de los partidos y la necesidad de que la política vuelva a conectar con los vecinos.

Paz comenzó descartando que exista una ruptura dentro de la Juventud Radical tras la renovación de autoridades y aseguró que el recambio fue fruto de un proceso natural. “Los chicos siguen siendo parte de la juventud y siguen siendo dirigentes. La juventud sigue igual que siempre”, afirmó.

Respecto al posicionamiento ideológico del espacio, sostuvo que existen distintas miradas, aunque dejó en claro cuál es su visión. “Creo que el radicalismo tiene que fortalecerse, que tiene que encontrar identidad otra vez. Tenemos que seguir sumando jóvenes para la participación política, construir con seriedad y volver a ser una alternativa”, expresó.

“HAY QUE FORMAR DIRIGENTES”

Consultada sobre cuál debe ser el papel de la juventud dentro del partido, Paz sostuvo que la prioridad pasa por la formación y el compromiso. “Nuestro rol es aprender, observar y estar comprometidos con los valores del radicalismo. Creemos que la política sigue siendo una herramienta para transformar la realidad”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que el espacio debe convertirse en un ámbito de participación para las nuevas generaciones. “Tenemos muchas ganas de escuchar, debatir, formarnos y encontrar jóvenes que quieran involucrarse y aportar ideas. Hay que formar dirigentes”, señaló.

Sobre la posibilidad de una verdadera renovación política, consideró que todavía queda mucho camino por recorrer, aunque sostuvo que ese debe ser uno de los principales objetivos del radicalismo.

“Somos el futuro, pero también tenemos que ser protagonistas del presente. Tenemos que aprender y formarnos para que aparezcan nuevos nombres”, afirmó.

“POCO TENEMOS QUE VER CON LA LIBERTAD AVANZA O CON EL PRO”

Uno de los temas abordados fue el debate interno respecto de las posibles alianzas electorales del radicalismo. Aunque aclaró que esas definiciones corresponden a la conducción partidaria, Paz dejó en claro cuál sería su preferencia:

“Mi deseo es que el radicalismo fortalezca su identidad y sea protagonista, que no sea furgón de cola de una alianza. A mí me gustaría que el partido vaya solo y, si tenemos que perder, que perdamos con las botas puestas”, sostuvo.

No obstante, aclaró que no rechaza las alianzas en sí mismas, siempre que respondan a un proyecto político y no únicamente a una estrategia electoral.“Las alianzas no son malas si están pensadas en la gente y en el país, y no solamente para ganar una elección”, indicó.

También marcó diferencias ideológicas con algunos sectores. “No estoy de acuerdo con los extremos. Creo que poco tenemos que ver con La Libertad Avanza o con el PRO”, expresó.

SU MIRADA SOBRE BRANDSEN

Al analizar la situación del Distrito, la presidenta de la Juventud Radical reconoció que toda gestión tiene aspectos positivos y cuestiones por mejorar, aunque insistió en que el foco debe estar puesto en las necesidades de los vecinos.“Cada gestión tiene sus aciertos y desaciertos. Creemos que tenemos que estar enfocados en el vecino”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la militancia juvenil busca mantener un contacto permanente con la comunidad. “Nos intentamos involucrar a través del acto de servicio, estando con la gente, en las instituciones y dando una mano al vecino para escuchar qué es lo que está pasando”, señaló.

Asimismo, consideró que existen problemáticas importantes: “Hay desafíos importantes para resolver y los vecinos esperan respuestas. Nosotros queremos ser una alternativa de cara a 2027”, expresó.

“ESPERO ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS”

Finalmente, Paz contó que asumir la presidencia de la Juventud Radical no estaba dentro de sus planes, ya que actualmente se encuentra finalizando su carrera universitaria, pero aceptó la propuesta por consenso del grupo.

“No estaba en mis planes ser presidenta. Los chicos me lo propusieron y lo asumí con mucha responsabilidad y compromiso. Espero estar a la altura de las circunstancias y voy a trabajar para eso”, aseguró.

Además, destacó el compromiso de quienes comenzaron a militar luego de la última derrota electoral. “Hay muchos chicos que empezaron después de la elección pasada, y eso no es poco. Habla del valor de la juventud y de las ganas que tiene de participar”, concluyó.

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