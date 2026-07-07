Rocío Blanco hizo público un conmovedor descargo en el que denunció demoras en la entrega de los inmunosupresores. Aseguró que agotó todas las instancias y pide ayuda urgente para continuar el tratamiento.

La mujer brindó un relato desgarrador.

La vecina Rocío Blanco realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales para visibilizar la difícil situación que atraviesa junto a su hijo Javier, de 22 años, quien fue sometido a un trasplante de riñón el pasado 21 de mayo. Según denunció, la obra social OSPRERA aún no le entrega la totalidad de la medicación inmunosupresora indispensable para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

Con profunda angustia, Blanco explicó que decidió hacer pública la situación pese a que su hijo no quería ser expuesto. «La verdad que no me queda de otra porque estoy sin una de sus medicaciones», expresó al comienzo de su mensaje.

La mujer aseguró que desde hace semanas realiza reclamos permanentes ante la obra social sin obtener respuestas concretas. «Me cansé de reclamar a OSPRERA. Me dijeron un montón de veces que estaban haciendo el reclamo, pero llamo a las droguerías y me dicen que solamente cargaron un medicamento. Ni siquiera son capaces de cargar el total de las recetas», denunció.

Blanco explicó que Javier debe tomar varios medicamentos diariamente y remarcó que los inmunosupresores son imprescindibles para preservar el riñón recibido. «Son medicaciones que él no puede dejar de tomar. Los que conocen del tema saben que los inmunosupresores son esenciales para que ellos puedan estar bien sanos», afirmó.

La vecina también cuestionó los tiempos administrativos de la obra social y apuntó contra quienes gestionan los trámites. «Me responden que son tiempos administrativos cuando acá estamos hablando de la vida de una persona. Quiero saber qué clase de empatía tienen estas personas», manifestó.

Además, indicó que el tratamiento completo tiene un costo imposible de afrontar para una familia. «Busqué el valor de toda la medicación y cuesta aproximadamente cinco millones de pesos por mes. Es algo incomprable para cualquier persona», sostuvo.

Durante su testimonio, Blanco recordó el difícil camino recorrido por su hijo desde que comenzó la enfermedad renal hace dos años y medio. Relató que atravesó un coma, sesiones de diálisis y finalmente recibió el trasplante gracias a la donación de un riñón por parte de su hermana.«Gracias a Dios y gracias a mi hermana, que tuvo un corazón enorme, hoy Javi puede tener un estilo de vida un poco más normal», expresó emocionada.

También destacó el acompañamiento recibido por parte del Hospital San Martín, donde fue intervenido. «Nos atendieron muy bien. Cada vez que la obra social no responde, ellos han respondido por él. Pero llega un momento en que también tienen que priorizar a quienes no tienen obra social», reconoció.

Sin embargo, sostuvo que la situación llegó a un límite. «Hoy llegué de trabajar y mi hijo me dijo: ‘Mamá, ya no tengo medicación’. Estoy con mucha bronca y mucha furia porque todos los meses me descuentan la obra social y no te dan una respuesta», afirmó.

En otro tramo del descargo, señaló que también solicitó ayuda a organismos estatales para mejorar las condiciones de su vivienda, teniendo en cuenta el delicado estado de salud de su hijo, pero aseguró que tampoco obtuvo respuestas. «Les pedí hasta una ventana y nunca llegó. Me la tuve que hacer yo», contó mientras mostraba parte de su casa.

Blanco calificó la situación como «un abandono de persona total» y aseguró que analiza iniciar acciones legales contra la obra social. «No voy a dejar que sigan jugando con la salud de mi hijo», advirtió.

Finalmente, apeló a la solidaridad de la comunidad para conseguir, aunque sea de manera provisoria, parte de la medicación faltante. «Por ahí alguien tiene alguna de las medicaciones y me la puede prestar hasta que podamos conseguirla. Yo la devolvería después. La verdad es que ya no sé cómo solucionarlo», expresó. Quien pueda colaborar, puede comunicarse con Rocío al 2223478285

Conmovida hasta las lágrimas, cerró su mensaje con una frase que refleja la desesperación que atraviesa la familia: «¿Qué hago? ¿Dejo que mi hijo se muera?». También pidió compartir su publicación con la esperanza de que llegue a personas que puedan colaborar o ayudar a destrabar una situación que, según afirmó, pone en riesgo la vida de su hijo.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp