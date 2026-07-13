Inscripción para el Seminario de Ingreso 2027 de la UTN en la Ciudad

La Dirección de Educación confirmó que el plazo se amplió hasta la segunda semana de agosto. La cursada se dictará de manera local, evitando que los estudiantes deban trasladarse en esta etapa previa a las carreras de Ingeniería.

Desde la Comuna informaron que se extendió hasta la segunda semana de agosto el período de inscripción para el Seminario Universitario de Ingreso 2027 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se dictará en nuestra Ciudad.

La propuesta permite que quienes deseen comenzar una carrera de Ingeniería realicen el Seminario Universitario de Ingreso en la ciudad, cursando de agosto a diciembre, sin necesidad de trasladarse durante esta etapa.

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de los correos electrónicos:

subseceducacionyjuventud@brandsen.gob.ar

ingreso@frlp.utn.edu.ar

La extensión del plazo brinda una nueva oportunidad para quienes aún no completaron la inscripción y desean iniciar su formación universitaria desde Brandsen.

Link de inscripción directo: https://inscripcion.frlp.utn.edu.ar/login

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

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