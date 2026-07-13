Desde la Comuna destacaron que el padrón actualizado permitirá garantizar un sorteo transparente y seguir gestionando nuevos proyectos habitacionales. El proceso de inscripción se realizará en orden alfabético, a continuación te compartimos el cronograma y las respuestas a preguntas frecuentes.

El intendente Fernando Raitelli, anunció la apertura de la inscripción al Registro de Demanda Habitacional, una herramienta que permitirá actualizar el padrón de familias que demandan un techo propio en el Distrito y avanzar en la adjudicación de las 36 casas construidas por el Municipio junto al Instituto de la Vivienda de la Provincia.

Durante el anuncio, el jefe comunal destacó la importancia de que los vecinos se inscriban y mantengan actualizados sus datos. «Este registro es muy importante porque nos permite conocer cuántas familias de Brandsen necesitan una vivienda, contar con un padrón actualizado y elevar esa información a la Provincia para seguir gestionando nuevas soluciones habitacionales», expresó.

Raitelli señaló: Como ya saben, en nuestro distrito construimos 36 viviendas con toda la infraestructura y los servicios necesarios, que muy pronto serán adjudicadas mediante sorteo». En ese sentido, remarcó que la actualización del registro es un paso clave para garantizar la transparencia del proceso.

La inscripción comenzó hoy, lunes 13 de julio, y se realizará de manera escalonada de acuerdo con la inicial del apellido de los solicitantes, iniciándose con la letra A. El cronograma completo y los requisitos para realizar el trámite estarán disponibles en la página oficial del Municipio.

Finalmente, el intendente convocó a los vecinos que necesiten acceder a una vivienda a sumarse al registro y participar del proceso de actualización de datos, con el objetivo de fortalecer las gestiones para futuras soluciones habitacionales en el Partido.

CONSULTAS FRECUENTES Y CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

¿Quiénes deben inscribirse? Las familias que presenten la necesidad de acceder a una vivienda.

¿Quién puede realizar la inscripción? La misma puede ser realizada por uno de los adultos responsables del grupo familiar. Para inscribirse debe presentar el DNI de TODOS los integrantes de la familia.

¿Qué documentación debés llevar para poder inscribirte? El DNI físico del responsable de la inscripción y el número de DNI de cada integrante del grupo familiar.

Los hijos sólo pueden integrar una única inscripción: Si dos personas no conviven pero tienen hijos en común, sólo puede inscribirse una de esas personas incluyendo a los menores en el proceso.

Cada grupo familiar sólo puede tener una única inscripción: Si ambos adultos responsables comparten hijos, deberán acordar quién realizará la inscripción del grupo familiar. En caso de que se realicen dos inscripciones con los mismos integrantes, ambas serán observadas por el Instituto de la Vivienda, por lo que ninguna podrá participar del proceso.

La inscripción se realizará en la Oficina de Obras Públicas, ubicada en Mitre 484, en el horario de 9 a 13 horas, de acuerdo con la inicial del apellido de cada solicitante.

Lunes 13 de julio: apellidos que comienzan con A .

apellidos que comienzan con . Martes 14 de julio: B .

. Miércoles 15 de julio: C .

. Jueves 16 de julio: D .

. Viernes 17 de julio: E y F .

. Lunes 20 de julio: G .

. Martes 21 de julio: H, I, J y K .

. Miércoles 22 de julio: L .

. Jueves 23 de julio: M .

. Viernes 24 de julio: N y O .

. Lunes 27 de julio: P .

. Martes 28 de julio: Q y R .

. Miércoles 29 de julio: S .

. Jueves 30 de julio: T, U, V, W, Y y Z.

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