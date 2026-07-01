Cuando una herramienta deja de funcionar, contar con un servicio técnico de confianza hace la diferencia. Electromecánica RCJ, a cargo del Técnico Electromecánico Alberto Alarcón, brinda un servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, equipos de banco y compresores portátiles. Con diagnóstico rápido, repuestos de calidad y atención personalizada, ofrece soluciones para particulares, talleres, pymes, constructoras e industrias.

Electromecánica RCJ

Servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas

Técnico Electromecánico Alberto Alarcón

Electromecánica RCJ, a cargo del Técnico Electromecánico Alberto Alarcón, brinda un servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, equipos de banco y compresores portátiles. Trabajan con rapidez, compromiso y garantía para que cada equipo vuelva a rendir al máximo.

Además de las reparaciones, realizan mantenimiento preventivo programado, limpieza, lubricación y detección temprana de fallas, ayudando a prolongar la vida útil de las herramientas y reducir costos por futuras averías.

Servicios

  • 🔧 Reparación de amoladoras.
  • 🔧 Reparación de taladros.
  • 🔧 Reparación de rotomartillos.
  • 🔧 Reparación de martillos demoledores.
  • 🔧 Reparación de sierras eléctricas.
  • 🔧 Reparación de lijadoras y otras herramientas eléctricas.
  • 🔧 Reparación de equipos de banco.
  • 🔧 Reparación de compresores portátiles.
  • 🔧 Mantenimiento preventivo programado.

¿Por qué elegir Electromecánica RCJ?

⚡ Diagnóstico rápido del problema.

📋 Presupuestos al instante, con claridad y rapidez.

⚙️ Repuestos originales y alternativos.

👨‍🔧 Atención personalizada.

✅ Trabajos garantizados.

Servicio para

✔ Particulares
✔ Talleres
✔ Pymes
✔ Constructoras
✔ Industrias

Mantenimiento preventivo programado

Servicio pensado para realizar controles periódicos, limpieza, lubricación y detección temprana de fallas, reduciendo tiempos de parada y prolongando la vida útil de las herramientas.

Contacto

👤 Técnico Electromecánico Alberto Alarcón

📍 Brandsen, Buenos Aires

📲 WhatsApp: 2223 67-1088

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