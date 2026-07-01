Servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas

Electromecánica RCJ, a cargo del Técnico Electromecánico Alberto Alarcón, brinda un servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, equipos de banco y compresores portátiles. Trabajan con rapidez, compromiso y garantía para que cada equipo vuelva a rendir al máximo.

Además de las reparaciones, realizan mantenimiento preventivo programado, limpieza, lubricación y detección temprana de fallas, ayudando a prolongar la vida útil de las herramientas y reducir costos por futuras averías.

Servicios 🔧 Reparación de amoladoras.

🔧 Reparación de taladros.

🔧 Reparación de rotomartillos.

🔧 Reparación de martillos demoledores.

🔧 Reparación de sierras eléctricas.

🔧 Reparación de lijadoras y otras herramientas eléctricas.

🔧 Reparación de equipos de banco.

🔧 Reparación de compresores portátiles.

🔧 Mantenimiento preventivo programado.

¿Por qué elegir Electromecánica RCJ? ⚡ Diagnóstico rápido del problema. 📋 Presupuestos al instante, con claridad y rapidez. ⚙️ Repuestos originales y alternativos. 👨‍🔧 Atención personalizada. ✅ Trabajos garantizados.

Servicio para ✔ Particulares

✔ Talleres

✔ Pymes

✔ Constructoras

✔ Industrias

Mantenimiento preventivo programado Servicio pensado para realizar controles periódicos, limpieza, lubricación y detección temprana de fallas, reduciendo tiempos de parada y prolongando la vida útil de las herramientas.