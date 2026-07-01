Cuando una herramienta deja de funcionar, contar con un servicio técnico de confianza hace la diferencia. Electromecánica RCJ, a cargo del Técnico Electromecánico Alberto Alarcón, brinda un servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, equipos de banco y compresores portátiles. Con diagnóstico rápido, repuestos de calidad y atención personalizada, ofrece soluciones para particulares, talleres, pymes, constructoras e industrias.
Electromecánica RCJ
Servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas
Técnico Electromecánico Alberto Alarcón
Electromecánica RCJ, a cargo del Técnico Electromecánico Alberto Alarcón, brinda un servicio profesional de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, equipos de banco y compresores portátiles. Trabajan con rapidez, compromiso y garantía para que cada equipo vuelva a rendir al máximo.
Además de las reparaciones, realizan mantenimiento preventivo programado, limpieza, lubricación y detección temprana de fallas, ayudando a prolongar la vida útil de las herramientas y reducir costos por futuras averías.
Servicios
🔧 Reparación de amoladoras.
🔧 Reparación de taladros.
🔧 Reparación de rotomartillos.
🔧 Reparación de martillos demoledores.
🔧 Reparación de sierras eléctricas.
🔧 Reparación de lijadoras y otras herramientas eléctricas.
🔧 Reparación de equipos de banco.
🔧 Reparación de compresores portátiles.
🔧 Mantenimiento preventivo programado.
¿Por qué elegir Electromecánica RCJ?
⚡ Diagnóstico rápido del problema.
📋 Presupuestos al instante, con claridad y rapidez.
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