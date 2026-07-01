Dos hombres fueron demorados por efectivos de la Comisaría de Domselaar luego de ser señalados como los presuntos autores del robo de una bicicleta que había sido sustraída ayer al mediodía en pleno centro de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió en la puerta del Instituto Médico Brandsen ubicado sobre calle Ferrari, donde la bicicleta había sido dejada por su propietario. Al regresar, la víctima constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

Tras la denuncia y las tareas de búsqueda, se logró establecer que la bicicleta era trasladada en un tren con destino a la localidad de Domselaar.

Una vez que la formación llegó a esa localidad, el personal policial de Domselaar interceptaron a dos sujetos que viajaban con el rodado y los demoraron en el marco de la investigación.

Finalmente, la bicicleta fue recuperada y restituida a su propietario, mientras que los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia para determinar su responsabilidad en el hecho.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp