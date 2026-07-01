A 52 años del Paso a la Inmortalidad del expresidente, integrantes del Partido Justicialista local y algunos vecinos de nuestra ciudad se reunieron en el busto ubicado frente al Honorable Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, el exintendente Gastón Arias dio un breve discurso en el cual expresó que el peronismo en la actualidad enfrenta una situación muy compleja. Por otro lado, el evento también contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Daniel Caraballo, quien acompañó el acto y entrega de la ofrenda floral al busto del General Juan Domingo Perón.

Mirá el video del discurso del exintendente Gastón Arias

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