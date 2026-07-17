Según una publicación de Infobae, que tomó como fuente datos de Google Trends, el histórico triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 provocó un fuerte incremento en las búsquedas sobre las Islas Malvinas a nivel mundial.

Tras el encuentro, la imagen de los jugadores argentinos celebrando con una bandera que llevaba la frase «Las Malvinas son argentinas» tuvo una enorme repercusión en redes sociales y medios internacionales. De acuerdo con Google Trends, el interés global por las islas creció un 2.400% durante la última semana, mientras que en Inglaterra las búsquedas aumentaron un 1.700%, alcanzando niveles récord.

Entre las consultas más frecuentes aparecieron términos como «Malvinas», «Falklands», «Las Malvinas son argentinas», además de preguntas sobre el origen del conflicto y el significado de la consigna exhibida durante los festejos.

Los datos muestran que el partido entre Argentina e Inglaterra volvió a poner en el centro de la escena uno de los temas históricos más sensibles entre ambos países, despertando la curiosidad de millones de personas alrededor del mundo y generando el mayor pico de interés registrado por Google Trends desde que existen mediciones.

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