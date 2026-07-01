Horarios y tarifas del tren Alejandro Korn – Chascomús

Cronograma y valores actualizados al 01-07-2026.

El servicio circula de lunes a domingos con recorrido completo entre A. Korn y Chascomús; los valores actuales rigen desde el 1º de julio del 2026 y se actualizarán periódicamente.

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BICICLETAS

El tren cuenta con un vagón específico para llevar bicicletas (furgón). Puede cargar la bicicleta sin ningún problema

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