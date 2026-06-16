La firma Mellarium, radicada en Oliden, logró el máximo reconocimiento otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y representará a la región en FILAPI 2026.

La apicultura regional alcanzó un importante reconocimiento a nivel provincial. Elizabeth Liliana De Michelis, y su hija Sofía Litvin, creadoras de la marca Mellarium que se produce en Oliden, obtuvieron el primer puesto en el Concurso Provincial de Mieles organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

La distinción posicionó a Mellarium como la mejor miel de todo el territorio bonaerense, luego de una evaluación realizada por un jurado de especialistas que analizó muestras provenientes de distintos puntos de la provincia.

“Este premio es el resultado de mucho esfuerzo, pasión y dedicación por la apicultura. Es una alegría enorme poder traer este reconocimiento para Oliden”, expresó De Michelis a InfoBrandsen.

Además del prestigioso galardón, el primer lugar obtenido le permitirá a Mellarium representar a la región en el Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026, uno de los eventos más importantes del sector a nivel continental.

El emprendimiento desarrolla su actividad con colmenas instaladas en Oliden, una zona rural caracterizada por sus condiciones naturales y su escasa contaminación ambiental. Allí se produce una miel artesanal que busca conservar todas sus propiedades naturales mediante prácticas de manejo responsables y estrictos controles de calidad.

Según explicaron desde la firma, la cosecha se realiza de manera respetuosa y la extracción de la miel se lleva adelante en frío, un proceso que permite mantener intactos sus aromas, vitaminas y minerales. Además, el producto no contiene conservantes ni azúcares agregados. “Cada frasco de Mellarium refleja el trabajo conjunto de una familia comprometida con la producción apícola y con la elaboración de un alimento natural de alta calidad”, detalló Elizabeth.

El reconocimiento representa no solo un logro para el emprendimiento, sino también un motivo de orgullo para las comunidades de Oliden y Berisso, de donde son oriundas las emprendedoras. “Queremos que los vecinos conozcan el trabajo, la dedicación y la alta calidad que tiene la producción local”, finalizó.

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