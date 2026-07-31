Avanza la obra de la Ruta Provincial 215 con nuevos trabajos de infraestructura y seguridad vial

Alcantarillas, iluminación, señalización y obras hidráulicas que forman parte de un proyecto estratégico para la producción bonaerense.

Las obras sobre la Ruta Provincial Nº 215 continúan a buen ritmo en el partido de Brandsen, en el marco de un proyecto integral que busca mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte de la producción desde y hacia la ciudad de La Plata.

Según informó la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, actualmente se trabaja sobre un tramo de siete kilómetros que completará la intervención comprendida entre la rotonda lindera al barrio Los Bosquecitos y el acceso a nuestra Ciudad.

El inspector de obra de Vialidad Provincial, Omar Farías, explicó que esta intervención constituye un corredor estratégico para el abastecimiento y el traslado de la producción regional: «Es una obra que tendrá un resultado muy importante para la economía de la provincia».

Los trabajos incluyen el saneamiento hidráulico del sector, la construcción de nuevas alcantarillas, la renovación del sistema de iluminación, además de la colocación de señalización horizontal y vertical para mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Entre los avances visibles se destaca la instalación de delineadores verticales flexibles con bandas reflectivas, elementos que ordenarán el tránsito durante las distintas etapas de la obra y facilitarán la futura ejecución de la repavimentación y el ensanche de la calzada existente.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y representa una de las obras más importantes que se desarrollan actualmente en Brandsen.

Mientras continúan las tareas, las autoridades esperan que en los próximos meses pueda habilitarse una nueva etapa del proyecto y avanzar con la repavimentación y ampliación de la actual Ruta Provincial 215, una mejora largamente esperada por vecinos, transportistas y productores de la Región.

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