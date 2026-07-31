Granja Tres Arroyos: crece la incertidumbre en Brandsen; en Entre Ríos los trabajadores cobran un subsidio

Empleados de la planta local describen un escenario de extrema incertidumbre, con el aguinaldo aún impago y una fuerte reducción de la actividad.

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos continúa generando preocupación entre los trabajadores de la planta de Brandsen, donde la incertidumbre crece día a día ante la falta de definiciones sobre el futuro de la empresa.

En diálogo con InfoBrandsen, un trabajador describió el complejo momento que atraviesan los empleados y desmintió, por el momento, los rumores sobre un desmantelamiento total de la planta. Sin embargo, confirmó que la actividad se encuentra reducida y que la situación económica sigue siendo delicada.

Según relató, el salario correspondiente al último mes fue abonado íntegramente mediante un cheque, gracias a los fondos obtenidos por la venta de unas 550 vacas. «La estructura sigue estando por ahora funcionando, solo que redujeron el tambo. Se quedaron con alrededor de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad», explicó.

El trabajador también confirmó que el medio aguinaldo todavía no fue abonado. «Supuestamente este mes lo van a tratar de pagar, pero es todo incierto. Vamos día a día, llevando adelante la tortura de no saber qué pasará mañana», expresó, reflejando la preocupación que comparten numerosas familias que dependen de la planta local.

Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos comenzaron a implementarse medidas de asistencia para los empleados afectados por la crisis de la compañía. El Gobierno entrerriano inició el pago de un subsidio extraordinario de 200 mil pesos destinados a los trabajadores del frigorífico de Concepción del Uruguay.

En una primera etapa, 42 operarios ya recibieron la acreditación del beneficio, como parte del compromiso asumido por la administración provincial para acompañar a los empleados mientras se buscan alternativas para superar el conflicto.

El jueves, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión con representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores de Granja Tres Arroyos. Durante el encuentro se analizó la crítica situación económica y productiva de la empresa, especialmente la paralización de la planta de Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores permanecen sin actividad y con salarios adeudados desde fines de abril.

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