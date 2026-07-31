Robaron una moto frente a la Sociedad Rural y la recuperaron en Jeppener

El rodado, había sido sustraído de un predio ubicado en la esquina de Carranza y Alberti. Fue hallado horas más tarde por personal policial.

Durante la jornada del jueves, robaron una motocicleta Corven 150 de color blanco que se encontraba estacionada en un predio ubicado en la intersección de las calles Carranza y Alberti, a pocos metros de la Sociedad Rural.

Al parecer, los malvivientes rompieron partes del rodado para poder llevársela, algo que el damnificado pudo comprobar horas más tarde, cuando retornó al lugar para retirar su vehículo.

Tras la denuncia en la comisaría local, se inició una búsqueda y, pocas horas después, llegaron las buenas noticias para su propietario: la motocicleta fue encontrada en la localidad de Jeppener.

El hallazgo fue realizado por efectivos del Destacamento Policial de Jeppener mientras realizaban tareas de prevención y patrullaje. La moto fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para la realización de la verificación policial y demás diligencias de rigor, antes de ser restituida a su dueño.

La investigación continúa con el objetivo de establecer las circunstancias del robo e identificar a los autores del hecho.

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