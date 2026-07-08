Empresa del rubro climatización busca dibujante para el desarrollo de proyectos de calefacción por agua.

Búsqueda Laboral: Dibujante Técnico

Rubro Climatización Búsqueda de Dibujante Técnico Para el desarrollo de proyectos de calefacción por agua Tareas a realizar Confección de planos técnicos.

Despiece de instalaciones.

Preparación de documentación para obra.

Cómputo y cálculo de materiales. Requisitos Manejo de AutoCAD (excluyente).

(excluyente). Experiencia en interpretación y confección de planos técnicos.

Se valorarán conocimientos en sistemas de calefacción por radiadores y losas radiantes. Modalidad de contratación: Trabajo por proyecto / plano realizado. Los interesados deberán enviar su CV a: kumen.ingenieria@gmail.com

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