Empresa del rubro climatización busca dibujante para el desarrollo de proyectos de calefacción por agua.
Rubro Climatización
Búsqueda de Dibujante Técnico
Para el desarrollo de proyectos de calefacción por agua
Tareas a realizar
- Confección de planos técnicos.
- Despiece de instalaciones.
- Preparación de documentación para obra.
- Cómputo y cálculo de materiales.
Requisitos
- Manejo de AutoCAD (excluyente).
- Experiencia en interpretación y confección de planos técnicos.
- Se valorarán conocimientos en sistemas de calefacción por radiadores y losas radiantes.
Modalidad de contratación: Trabajo por proyecto / plano realizado.
Los interesados deberán enviar su CV a:kumen.ingenieria@gmail.com
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