Empresa del rubro climatización busca dibujante para el desarrollo de proyectos de calefacción por agua.

Búsqueda Laboral: Dibujante Técnico
Rubro Climatización

Búsqueda de Dibujante Técnico

Para el desarrollo de proyectos de calefacción por agua

Tareas a realizar

  • Confección de planos técnicos.
  • Despiece de instalaciones.
  • Preparación de documentación para obra.
  • Cómputo y cálculo de materiales.

Requisitos

  • Manejo de AutoCAD (excluyente).
  • Experiencia en interpretación y confección de planos técnicos.
  • Se valorarán conocimientos en sistemas de calefacción por radiadores y losas radiantes.
Modalidad de contratación: Trabajo por proyecto / plano realizado.

Los interesados deberán enviar su CV a:

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