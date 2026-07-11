Con la presencia del intendente Fernando Raitelli, el Municipio entregó 15 mesas y 30 sillas para continuar mejorando las condiciones edilicias del Distrito.

La Municipalidad entregó nuevo mobiliario a la Escuela Secundaria Nº 9 de Las Mandarinas, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos del Distrito.

La entrega fue encabezada por el Intendente Fernando Raitelli, junto a la jefa de Gabinete, Karina Grosso; la jefa distrital de Educación, Patricia Kranewitter; y autoridades educativas. En esta oportunidad, la institución incorporó 15 mesas y 30 sillas para acompañar el desarrollo de las actividades diarias de estudiantes y docentes.

La ES Nº 9 cuenta con una matrícula de 275 estudiantes. Durante la visita, las autoridades fueron recibidas por el director del establecimiento, Félix Ilarragorri, con quien dialogaron sobre la actualidad de la escuela, sus necesidades y los proyectos que impulsa la comunidad educativa.

Desde la Comuna recalcaron que esta entrega “forma parte del acompañamiento a los establecimientos educativos del Distrito, colaborando con el fortalecimiento de sus espacios de enseñanza y aprendizaje”.

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