La cantante logró impresionar nuevamente al jurado con su presentación y destreza en el concurso que se transmite a través de Canal 13.

La artista interpretó “Strong Enough” de Cher sobre el escenario de la gala que tuvo lugar en los últimos días. Mientras cantó, el jurado conformado por Natalie Pérez, Joaquín Levinton, Abel Pintos y Jimena Barón, demostró una reacción positiva y de sorpresa ante su show.

Durante la devolución el jurado reconoció la complejidad que implica elegir «Strong Enough» y los desafíos a los cuáles se enfrentó la participante local al hacerlo. Luego de que todos los participantes se presenten, Malena Dorado finalmente fue quien quedó entre los ganadores de esta ronda y obtuvo la posibilidad de competir en la siguiente.

«ME DORMÍ»

Después de su presentación, Malena volvió a dar que hablar pero no por su actuación, sino también por una anécdota que dejó sin palabras a los jurados y al conductor.

Todo comenzó cuando Jimena Barón saludó a la participante tras su regreso. “¿Cómo estás, Male?”, le preguntó. La respuesta tomó a todos por sorpresa. “Bien despierta esta vez”, respondió entre risas.

La frase despertó inmediatamente la curiosidad de la cantante, que quiso saber qué había pasado la vez anterior. “¿Porque te dejaron dormida la vez pasada?”, consultó. Sin vueltas, Malena explicó qué había ocurrido. “Me quedé dormida. No sé, fue raro. Es como que los nervios se manifestaron de una forma rara y me dormí una siesta”, confesó.

La revelación generó carcajadas en el estudio “Me dormí como tres participantes”, contó. La frase dejó completamente desconcertado a Guido Kaczka, que no pudo ocultar su asombro. “¿Pero qué? ¿Mientras los demás cantaban?”, le preguntó.

Entre risas, la joven aclaró que todo ocurrió de manera involuntaria. “No es que dije que me iba a dormir. Medito y me quedé dormida. Me pasé un poquito y me despertó el productor”, explicó.

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