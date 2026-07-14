El presidente del Partido Justicialista local expresó su malestar por la negativa del Concejo Deliberante a imponer el nombre del exministro al playón deportivo de Los Pinos.

Gastón Arias, presidente del Partido Justicialista de Brandsen y exintendente del Distrito, realizó un extenso análisis de la actualidad política local durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio) donde dejó fuertes definiciones sobre el rechazo del Concejo Deliberante al proyecto que proponía nombrar «Alejandro Arlía» al playón deportivo del barrio Los Pinos.

«TENGO MUCHA BRONCA»

Arias no ocultó su malestar por la decisión de la oposición de rechazar el reconocimiento al exministro bonaerense: «Tengo mucha bronca, pero fundamentalmente también estoy un poco desconcertado. Si hay alguien en Brandsen que en tan poco tiempo hizo tanto por el Distrito como Alejandro Arlía, que me digan quién fue».

El dirigente sostuvo que trasciende cualquier identificación partidaria y remarcó el impacto de las obras impulsadas durante su gestión en la Provincia: «Todas las obras más importantes que tiene Brandsen en los últimos 15 años las trajo Arlía. Todas, absolutamente todas. Da bronca que se hayan comportado así con alguien que pensó en el crecimiento, el desarrollo y la infraestructura que necesitaba nuestro Distrito».

Si bien desde la oposición argumentaron que el expediente no cumplió con el tratamiento adecuado en comisión, Arias relativizó ese planteo y cuestionó el doble criterio político: «Cuando los homenajeados son de ellos, las cosas salen con fritas. Cuando los proyectos los presentamos nosotros, aparecen todas las objeciones».

LA PLANTA DEPURADORA Y EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN

Consultado por la crisis que atraviesa la planta de tratamiento de líquidos cloacales, Arias consideró que el gobierno municipal debió realizar un análisis más profundo al asumir.

«No se hizo un diagnóstico claro del estado en que se recibió el municipio, particularmente sobre la planta de tratamiento. Se habló de un anteproyecto, pero no apareció por ningún lado y ahora hay que empezar prácticamente de cero».

No obstante, aseguró que el intendente Fernando Raitelli está trabajando para encontrar soluciones inmediatas mientras se gestiona una obra de mayor magnitud.

También vinculó las dificultades para concretar inversiones con el contexto económico nacional: «La Provincia está atravesando una situación económica muy compleja y el Gobierno de Milei no hace obra pública. Una planta de esta envergadura requiere también financiamiento nacional y hoy eso no existe».

«LOS PROBLEMAS HABÍA QUE RESOLVERLOS AYER»

Durante la entrevista, Arias cuestionó la actitud de buena parte de la dirigencia política local y sostuvo que muchos priorizan las especulaciones electorales por encima de las necesidades de los vecinos: «Me da la sensación de que todo el mundo está jugando su jueguito para el año que viene y los problemas de Brandsen se tenían que resolver ayer, no mañana».

En ese sentido, valoró el reclamo ciudadano para que exista mayor diálogo político. «Los vecinos están pidiendo a gritos que se solucionen los problemas y que los dirigentes no se la pasen haciendo declaraciones. Cuando el intendente convoca a trabajar juntos, muchos hablan de consenso, pero después no aparecen. Eso es jugar en contra de los vecinos», manifestó.

CLUBES DE CAMPO Y EL ROL DEL CONCEJO

Otro de los temas abordados fue la situación de los clubes de campo y los expedientes que permanecen demorados en el Concejo Deliberante. Arias recordó el mecanismo implementado durante su gestión para recuperar tierras destinadas al desarrollo urbano.

«Trabajamos muy en conjunto con los clubes de campo. Les exigimos que las tierras cedidas fueran para tierra urbana destinada a los vecinos de Brandsen. Hoy esas tierras están escrituradas a nombre del municipio».

Al mismo tiempo, cuestionó que distintos proyectos continúen sin tratamiento legislativo: «Lamentablemente hay expedientes trabados desde hace mucho tiempo. Eso genera un atraso enorme y también impide que ingresen recursos genuinos que el municipio necesita».

«EL PERONISMO ESTÁ UNIDO, UNO SOLO ESTÁ HACIENDO SU JUEGUITO»

En el plano partidario, Arias aseguró que el justicialismo local mantiene una estructura unificada, con excepción del concejal Lucas Bronicardi, a quien cuestionó por su alejamiento del espacio: «Nosotros tenemos al peronismo todo unido. Hay un solo dirigente que se fue habiendo sido votado por el peronismo y está haciendo su jueguito».

Asimismo, se mostró confiado en que las diferencias internas existentes a nivel provincial terminarán resolviéndose: «Seguramente vamos a ir todos en una misma lista. No sobra nadie y necesitamos de todos para consolidar un gobierno peronista en los próximos cuatro años».

LA INSEGURIDAD, UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE

Sobre el final de la entrevista, Arias manifestó su preocupación por los recientes hechos delictivos registrados en Brandsen y volvió a defender el protagonismo del municipio en materia de prevención: «Es muy preocupante y angustiante. Hay vecinos que han sufrido hechos realmente terribles».

El exintendente sostuvo que la seguridad debe abordarse de manera integral, con participación del municipio, la Policía, la Justicia y una fuerte inversión tecnológica: «Estoy más convencido que nunca de que el poder político local tiene que estar al frente de la seguridad. También hay que trabajar mucho con cámaras y anillos digitales de seguridad».

Finalmente, explicó que los episodios de violencia suelen presentarse en «oleadas» y advirtió que el Estado no puede relajarse:«Son bandas que ponen el ojo en Brandsen. No se puede dormir con esta situación. Hay que estar alerta todo el tiempo y acompañar a las víctimas, porque son quienes más sufren estas situaciones».

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