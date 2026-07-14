«Guillermo Díaz dejó una huella imborrable en la educación y la historia de Brandsen»

Araceli Sívori recordó al docente e historiador, destacando su compromiso con la escuela rural, su labor como investigador y, por encima de todo, su calidad humana.

La comunidad de Brandsen despide con profundo pesar a Guillermo Díaz, docente, historiador e investigador, cuya trayectoria dejó una marca indeleble tanto en la educación como en la preservación de la historia local.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), la docente e integrante de la Junta de Estudios Históricos, Araceli Sívori, compartió un emotivo recuerdo del maestro, resaltando especialmente su humildad, su vocación de servicio y el legado que deja a las futuras generaciones.

Desde el comienzo de la entrevista, Sívori remarcó que la figura de Díaz no puede resumirse únicamente por sus conocimientos, sino por la calidad humana que lo distinguía.

«Para hablar y recordar al maestro Guillermo Díaz es necesario, principalmente, recordarlo como una buena persona, con su humildad y solidaridad. Se destacaba por ser un buen amigo, por estar siempre presente ante los requerimientos sobre sus trabajos, sobre la historia y sobre la educación, que fueron las pasiones que tuvo durante toda su vida».

En ese sentido, aseguró que quienes compartieron actividades con él lo recordarán siempre como «un hombre humilde, un hombre amigo, un hombre solidario, dedicado a hacer por su pueblo y por los pueblos de nuestra provincia de Buenos Aires».

UN REFERENTE DE LA ESCUELA RURAL

Sívori recordó que conoció a Díaz cuando daba sus primeros pasos como maestra y directora rural, mientras él transitaba los últimos años de su carrera como director de la Escuela Nº 2 de Oliden.

Fue en ese contexto donde Guillermo Díaz le abrió las puertas de la Asociación de Maestros Rurales Argentinos (AMRA), institución con la que mantuvo un fuerte compromiso durante años: «Tengo que destacar y agradecer que conocí a AMRA a través suyo. Fue él quien nos dio a conocer la existencia de la asociación y eso marcó un camino muy importante en mi trayectoria docente».

La entrevistada también evocó el trabajo conjunto que Díaz desarrolló durante décadas junto a otros educadores comprometidos con la defensa de la escuela pública y, especialmente, de la educación rural. Otro de los aspectos centrales de su legado fue su rol dentro de la Junta de Estudios Históricos del Partido de Brandsen, entidad que este año cumple dos décadas de vida.

Sívori recordó que Díaz fue uno de sus fundadores y que tuvo un papel determinante para consolidar el trabajo de investigación histórica en el Distrito: «Fue un gusto haber compartido esos años en la Junta de Estudios Históricos. Guillermo tuvo varias facetas; no solamente fue un gran defensor de la escuela pública y de la escuela rural, sino que también dedicó gran parte de su vida a investigar la historia de nuestro pueblo».

EL GRAN INVESTIGADOR DE LAS ESCUELAS

Durante la entrevista, Sívori puso especial énfasis en el enorme trabajo documental que Díaz realizó sobre las instituciones educativas del partido.

Explicó que cada aniversario escolar encontraba en sus investigaciones una fuente imprescindible para reconstruir la historia de cada establecimiento: «Siempre que una escuela cumplía un aniversario se recurría al material que Guillermo había recolectado e investigado durante años».

Ese trabajo se plasmó en publicaciones dedicadas a las escuelas primarias de Brandsen y en numerosos estudios sobre la creación del distrito, sus instituciones y distintos hechos relevantes de la historia local.

UN PATRIMONIO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES

Para Sívori, resulta imposible medir el valor del aporte realizado por Guillermo Díaz a la memoria colectiva de Brandsen. Además de investigar la historia local, participó activamente en congresos y encuentros sobre patrimonio e historia de los pueblos bonaerenses, convirtiéndose en un referente más allá de los límites del Distrito.

Su compromiso fue reconocido oficialmente cuando recibió la distinción de Ciudadano Meritorio del Partido de Brandsen, un reconocimiento que, según la docente, reflejó apenas una parte de todo lo que significó para la comunidad: «Es incalculable todo el material que él ha aportado a la historia de nuestro partido, de nuestras escuelas y también a la historia de otros pueblos».

Finalmente, Sívori resumió el legado del maestro destacando que su mayor enseñanza trascendió los libros y las investigaciones: «Lo primero que se destaca de Guillermo es su hombría de bien, su calidez, su sencillez y su amistad. También el valor que le dio a la historia, al patrimonio y a la cultura. Debemos recordarlo, valorarlo y rendirle homenaje».

RESEÑA HISTÓRICA

Guillermo Ramón Díaz fue un destacado docente, historiador y archivista de Brandsen, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la educación y la preservación de la historia local. Obtuvo el título de Maestro Normal Nacional y desarrolló toda su carrera docente en el distrito, desde su designación como maestro provisional en la Escuela N° 15 en 1954 hasta su jubilación en 1986, cuando se desempeñaba como director de la Escuela N° 2 «Mariano Moreno» de Oliden.

Paralelamente a su labor educativa, se especializó en Archivología en el Instituto Superior de Formación Docente N° 8 de La Plata y participó activamente en instituciones vinculadas a la investigación histórica, siendo miembro titular de la Sociedad Argentina de Historiadores, del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires y socio fundador de la Asociación Bonaerense de Archiveros (A.B.A.).

Autor de numerosas publicaciones sobre la historia de Brandsen y de la provincia de Buenos Aires, sus investigaciones se convirtieron en un valioso aporte para la preservación del patrimonio cultural y documental de la región. En reconocimiento a su extensa y destacada labor en favor de la educación y la cultura, el Honorable Concejo Deliberante de Brandsen lo declaró Ciudadano Meritorio del Partido de Brandsen mediante la Resolución N° 146, sancionada el 7 de noviembre de 2002.

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