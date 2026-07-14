El director de Tránsito, Martín Cornejo, explicó que la mercadería incautada quedará retenida como prueba hasta que se resuelva la infracción.

Anoche, la Municipalidad clausuró un comercio por comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por la normativa vigente. El operativo derivó además en la aprehensión del responsable del local por resistencia a la autoridad, según confirmó el director de Tránsito comunal, Martín Cornejo.

En diálogo con Estación Radio, el funcionario explicó que la intervención se produjo luego de constatar que el comercio continuaba vendiendo bebidas alcohólicas después de las 21, horario límite fijado por la legislación provincial.

«Se infringió la ley de nocturnidad, así que se procedió a la clausura. La persona se resistió y también fue aprehendida por resistencia a la autoridad», detalló.

Durante el procedimiento también fueron incautadas las bebidas alcohólicas que se encontraban a la venta. Cornejo aclaró que la mercadería permanece bajo resguardo policial y que podrá ser recuperada una vez que el infractor regularice su situación.

«Cuando la persona cumpla con lo que dice la ley y pague la multa, recuperará su mercadería. En este caso, las bebidas secuestradas constituyen la prueba de la comercialización fuera del horario permitido», explicó.

DENUNCIAS POR VENTA DE ALCOHOL A MENORES

El funcionario indicó que la clausura no solo obedeció a la constatación directa de la infracción, sino también a reiteradas denuncias realizadas por vecinos, especialmente durante los festejos por la Selección Argentina.

«Tuvimos varias denuncias de gente. Sobre todo, el día de los festejos de la Selección, donde había menores que compraban alcohol y llegaban a la plaza con botellas de vodka y bebidas blancas. Sabemos cómo termina muchas veces todo eso», afirmó.

En ese sentido, remarcó que cualquier comercio que sea sorprendido vendiendo alcohol fuera del horario permitido será sancionado: «Cualquier comercio que venda bebidas alcohólicas por la noche, si se lo encuentra infraganti, se procede a la clausura y al decomiso».

«ES MUY DIFÍCIL CONSTATAR EL HECHO»

Cornejo reconoció que los controles presentan dificultades porque la infracción debe ser comprobada en el momento en que ocurre: «Es muy difícil de constatar porque cuando alguien ve llegar a un inspector o a un policía muchas veces cambia la compra y ya no adquiere la bebida alcohólica».

Por ese motivo, insistió en que la colaboración de la comunidad resulta fundamental para detectar este tipo de situaciones.

«LA GENTE DENUNCIA MUCHO”

El director de Tránsito aseguró que las denuncias son una herramienta clave para que el Municipio pueda intervenir con mayor rapidez y eficacia: «La gente denuncia mucho. Llama por teléfono y hace las denuncias; no solo de este tipo».

Precisó además que todas las comunicaciones deben realizarse al Centro de Monitoreo Municipal, llamando al 442100, desde donde se coordina el trabajo con la Policía, Bomberos y las distintas áreas comunales.

RECURSOS LIMITADOS PARA LOS CONTROLES

Finalmente, Cornejo admitió que los recursos disponibles no alcanzan para controlar permanentemente todo el distrito, situación que también se replica en otras problemáticas como el tránsito pesado.

«La verdad es que, por más que tengamos un ejército de gente, es difícil la comprobación del hecho. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Brandsen, para la densidad poblacional que tiene, es muy grande».

Por ello, volvió a solicitar el acompañamiento de los vecinos mediante denuncias formales: «Siempre hay que denunciar al Centro de Monitoreo. Se busca la cámara más cercana, se constata el ilícito y, si queda registrado, ya se puede proceder».

Fuente: Estación Radio

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