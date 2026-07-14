En agosto, llega esta gran comedia teatral que obtuvo cinco nominaciones y tres premios en la temporada de Villa Carlos Paz.

Pablo Alarcón y Claribel Medina vuelven a reunirse en escena luego de muchos años para protagonizar esta comedia dramática cargada de humor, emoción y situaciones tan cotidianas como intensas. El próximo jueves 14 de agosto se presentarán desde las 21 en la Sala de Cultura Municipal.

Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final y quizás también un comienzo. Entre el amor, el desamor, los celos y todo aquello que quedó pendiente, “Es Complicado” invita a mirar de cerca los vínculos y esas cosas que, a veces, resultan difíciles de resolver.

Con libro y dirección de Ernesto Medela y producción de Damián Sequeira, la obra fue estrenada en el Teatro Regina de Buenos Aires y actualmente recorre el país en gira nacional. Durante la temporada de Villa Carlos Paz obtuvo cinco nominaciones y recibió tres Premios Carlos: Mejor Comedia Dramática, Mejor Actriz y Premio a la Trayectoria.

Las entradas están disponibles en la Sala de Cultura -Av. Sáenz Peña N°676- o a través de Platea Uno Tickets; las mismas tienen un costo de $40.000

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