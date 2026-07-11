Con la participación de autoridades, instituciones y vecinos y artistas locales, la comunidad celebró otro 9 de julio. InfoBrandsen estuvo presente y acompañó el desarrollo de la jornada patria.



El jueves 9, se llevó el acto centralizado por el 210º Aniversario de la Declaración de la Independencia. La jornada inició con el tradicional Tedeum en la Parroquia Santa Rita de Cascia y el acto protocolar centralizado en la Plaza Independencia de Los Pinos. InfoBrandsen estuvo presente en el acto oficial que reunió a autoridades, instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos en Plaza Independencia.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos del distrito y el izamiento del pabellón nacional, encabezado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo; la inspectora jefa distrital, Patricia Kranewitter; veteranos de Guerra de Malvinas y representantes de instituciones locales.

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo del taller municipal «Nuestras manos son las voces de otros», junto al equipo docente de «Comuniquemos con Señas» y el acompañamiento musical de la Banda Municipal «Miguel Di Piazza», ofreciendo una versión inclusiva que fue seguida con profundo respeto por todos los presentes.

Durante el acto, el pastor Daniel Jiménez compartió una reflexión sobre el significado de la independencia y convocó a la comunidad a fortalecer la unidad. «Dios tiene un requisito fundamental para bendecir la tierra y es que nos humillemos ante Él y que estemos en unidad», expresó antes de invitar a los presentes a rezar el Padre Nuestro tomados de las manos.

La celebración también tuvo un importante espacio para las expresiones culturales. Niños del CAI Los Pinos realizaron una intervención artística titulada «En el país de la libertad», mientras que alumnos del Jardín de Infantes N° 903 interpretaron un tradicional Gato Criollo. Posteriormente, estudiantes de la Escuela Primaria N° 17 y la Escuela Secundaria N° 8 presentaron otra danza folklórica, y alumnos de Tercer año de la Escuela Primaria N° 1 ofrecieron la «Chacarera de la Independencia», incorporando paraguas como elemento escénico para aportar color y movimiento a la puesta.

El Taller Municipal de Danzas del barrio La Dolly también se sumó a los festejos con un repertorio de danzas tradicionales, mientras que estudiantes de Sexto año de la Escuela Secundaria N° 9 interpretaron la canción «Juntos a la par».

En representación de la Sociedad de Fomento del barrio Los Pinos, Arnaldo Lescano agradeció la presencia de la comunidad y destacó el trabajo conjunto para organizar la celebración. Además, invitó a los asistentes a compartir el tradicional chocolate caliente con tortas fritas preparado junto a integrantes de la colectividad boliviana de Brandsen.

Por su parte, la inspectora jefa distrital, Patricia Kranewitter, quien recordó que este año se cumplen 210 años de la Independencia y destacó la importancia de sostener los valores democráticos. «Independencia y democracia son inseparables. No puede haber verdadera soberanía sin instituciones democráticas sólidas, sin educación pública, sin memoria y sin ciudadanos capaces de participar activamente en la construcción del bien común», afirmó.

Asimismo, sostuvo que «hablar hoy de soberanía también significa reflexionar sobre la responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes y nuestro territorio», remarcando el papel fundamental de la educación en la formación de ciudadanos comprometidos con la paz, la solidaridad y la defensa del país.

Sobre el cierre del acto se leyó un mensaje enviado por el intendente Fernando Raitelli, quien no pudo asistir por cuestiones familiares. En su saludo expresó: «El 9 de Julio nos recuerda que la independencia fue la decisión de un pueblo de construir su propio destino con valentía, compromiso y esperanza. Ese desafío sigue vigente. Hoy también somos llamados a fortalecer nuestras instituciones, apostar al trabajo, a la educación, a la producción y al crecimiento de nuestras comunidades».

La ceremonia concluyó con el retiro de las banderas de ceremonia y un reconocimiento a todas las instituciones participantes. Luego, vecinos y familias compartieron chocolate caliente, tortas fritas y las actividades organizadas por el CAI Los Pinos.

📹 Si no pudiste acompañarnos en vivo, te invitamos a revivir el acto completo en esta transmisión de InfoBrandsen, el Primer Portal de Noticias de la ciudad.

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