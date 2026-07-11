Ya se encuentra disponible la edición n° 3095 del semanario local y ya podés conseguir el tuyo en todos los kioscos de la Ciudad. A continuación, los temas desarrollados.

Crece la inseguridad y los robos violentos

Dos horas de terror en pleno centro: asaltaron y golpearon a una jubilada

Cuatro delincuentes encapuchados asaltaron y golpearon a una jubilada en su domicilio de la calle Paso. Entraron a las 3 de la mañana violentando una reja del fondo y exigiendo dinero. Y se quedaron hasta las 5. Dieron vuelta la casa, aunque la dueña ya le había entregado todo lo que tenía. Reclamaban más y hasta rompieron los rollos de los cortinados buscando lo que no había.

Se llevaron dinero, alguna alhaja, un teléfono y tarjetas de crédito y débito. Y produjeron una escena recargada de desesperación: la dueña de casa estuvo dos horas a merced de cuatro tipos violentos que cada vez se descontrolaban más porque imaginaban que la dueña de casa no les decía dónde había escondido lo que no tenía.

Está visto, a la luz de hechos recientes, que los delincuentes apelan a métodos cada vez más arriesgados y violentos. Hay preocupación porque la damnificada por un hecho reciente, en La Dolly, dijo que no funcionan las cámaras de acceso. Además, quedó en la nada aquella buena iniciativa de poder sumar las cámaras particulares a la sala del monitoreo municipal. ¿Cuántas cámaras están funcionando? ¿Qué se puede mejorar? Habrá que ir reordenando logística, agenda y tareas de control y vigilancia a la luz de estos graves hechos.

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Comienza la inscripción para el sorteo de las 36 viviendas

La Municipalidad informó que, a partir del lunes 13, se llevará adelante la actualización del Registro de Demanda Habitacional, instancia necesaria para la conformación del padrón que será utilizado en la adjudicación, mediante sorteo, de las 36 viviendas construidas por el Municipio. Quienes se hayan inscripto anteriormente deberán realizar nuevamente el trámite para integrar el registro actualizado.

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Mal olor en todos los rincones

Raitelli: “La planta depuradora hace 15 años que no funciona y es una obra que tiene que ejecutar Provincia”

Promete trabajos aliviadores y pide que todos se hagan escuchar en Gobernación.

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El Concejo Deliberante apoya las gestiones de Raitelli ante Provincia por la planta depuradora

Por resolución, el Concejo Deliberante expresó su acompañamiento a las gestiones desarrolladas por el Ejecutivo local ante organismos provinciales en relación al proyecto de obra de refuncionalización de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, sin perjuicio de otras acciones y trámites impulsados o que en el futuro se accionen para brindar una solución integral y definitiva a la problemática.

Crean mesa intersectorial ante el colapso de las cloacas

Crean una mesa para analizar el problema de la planta depuradora; brindan apoyo desde el Concejo a las gestiones del Ejecutivo. Ahora, el planteo es cómo financiar las iniciativas que surjan y saber si la Provincia está en condiciones de transferir fondos para sanear la planta, ante el estado de abandono y la falta de servicio, y formalizar un nuevo proyecto de cara al año próximo.

En el documento -aprobado por mayoría- manifiestan cómo será su integración: un representante del Departamento Ejecutivo municipal; un concejal por cada bloque político con representación en el HCD; un representante de cada fuerza política con actuación en el distrito -para darle participación al Vecinalismo por Brandsen-. También, representantes de entidades empresariales, comerciales e industriales; de sociedades de fomento, instituciones barriales y organizaciones vecinales; organizaciones ambientales; y de todas las instituciones.

Festejos a las piñas

Como sucedió en otras localidades de la zona, en nuestra ciudad los festejos por la agónica victoria de la selección nacional ante Egipto se fueron de curso y hubo, sobre todo, una violenta pelea entre jóvenes que, de milagro, no terminó en algo verdaderamente grave. Hoy se juega la semifinal ante Suiza; esperamos ganar y que no se repitan este tipo de hechos repudiables.

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