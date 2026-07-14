Fermín Ferrán, integrante de la asociación, confirmó que este martes se realizará la inauguración oficial de los nuevos espacios junto al Municipio y adelantó que anunciarán el próximo objetivo.

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal «Francisco Caram» celebrará este martes -desde las 18- la inauguración del nuevo Vacunatorio y del Centro de Día, dos obras concretadas gracias al trabajo conjunto con el Municipio y al aporte de vecinos, empresas, comercios y colaboradores que acompañan permanentemente a la institución.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Fermín Ferrán, integrante de la Cooperadora, confirmó el acto e invitó a participar a la Comunidad. «Son dos obras que la verdad nos enorgullecen como Cooperadora y como comunidad, porque realmente nos llevó un esfuerzo muy importante», expresó.

Ferrán recordó que para reunir los fondos necesarios se realizaron numerosos eventos solidarios y actividades destinadas a recaudar dinero, lo que permitió avanzar con ambas construcciones: «Tuvimos muchos eventos para lograr recaudar todo este dinero que fue destinado a la construcción de estos dos espacios. Con alegría culminamos un objetivo y ya enseguida empezamos a pensar en el próximo».

En ese sentido, adelantó que durante el acto inaugural también se dará a conocer cuál será el siguiente desafío de la entidad. «Creemos tener ya el próximo objetivo. Quizás en la misma conferencia de prensa, una vez hecha la entrega, vamos a divulgar cuál será el próximo proyecto, porque entendemos que es algo muy necesario para el hospital».

UN RECONOCIMIENTO A TODA LA COMUNIDAD

Ferrán hizo hincapié en el acompañamiento permanente que recibe la Cooperadora y sostuvo que cada avance es posible gracias al compromiso de distintos sectores de Brandsen: «Detrás de una Cooperadora que siempre está dispuesta a trabajar y hacer lo que el hospital necesite, hay una comunidad atrás. Hay empresas, particulares, comercios, medios y muchísima gente que está dispuesta a colaborar».

Asimismo, remarcó que el éxito de cada actividad depende del trabajo de quienes colaboran de manera desinteresada: «Los eventos que nosotros hacemos serían imposibles sin los colaboradores. A veces parece que es siempre lo mismo decir gracias, gracias y gracias, pero realmente si no está la comunidad detrás, nosotros no podríamos hacer nada».

Y concluyó con un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que realizaron su aporte: «Un gracias enorme a todos los que pusieron su granito de arena; algunos más, otros menos, pero siempre lo importante es colaborar».

SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA RETROCOP

Durante la entrevista, Ferrán también habló de la 17ª edición de la fiesta Retrocop, que se realizará el próximo sábado 18 en el Club Social. Según indicó, la organización ya se encuentra prácticamente lista y la venta de entradas marcha a buen ritmo: «Se están vendiendo muy bien. Aprovecho para invitar a quienes quieran acercarse al Club Social el sábado. Vamos a pasarla lindo, como todos los años, y a disfrutar y distendernos un rato, que tanto necesitamos hoy en día».

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